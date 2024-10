Por Alejandro Rodera |

El desarrollo de la serie de acción real de 'God of War' arrancó en marzo de 2022 y, pese a que el proyecto llegó a recibir luz verde en diciembre de ese mismo año, su desembarco en Prime Video parece cada vez más lejano. En primera instancia, se anunció que los encargados de llevar la aventura de Kratos a la pequeña pantalla serían el showrunner Rafe Judkins ('La rueda del tiempo') y los productores ejecutivos Mark Fergus y Hawk Ostby, que venían de comandar 'The Expanse', pero esta alianza no ha sido tan fructífera como se esperaba.

Kratos en 'God of War: Ragnarök'

Aunque ya habían completado varios de los guiones de la primera temporada,a mediados de este mes de octubre. En aquel momento, se apuntó que las productoras a cargo de la serie, Sony Pictures TV y Amazon MGM Studios, querían buscar "una nueva dirección creativa", y finalmente han encontrado ese nuevo rumbo. Como adelanta Deadline,, un veterano televisivo que ha sacado adelante títulos tan celebrados como ' Outlander ' o ' Battlestar Galactica '.

Durante los últimos años, Moore ha estado trabajando en 'Para toda la humanidad', la ficción original de Apple TV+ que ha sido renovada por una quinta temporada y, además, ha puesto en marcha un spin-off, 'Star City', acerca del programa espacial soviético. En junio de 2024, el guionista regresó a Sony Pictures Television con un acuerdo de desarrollo, por lo que su irrupción en 'God of War' será su primera asociación de alto perfil con la compañía en esta nueva etapa.

La joya de PlayStation

'God of War' es una de las franquicias más exitosas de PlayStation. Su primera entrega se publicó en 2005 para PlayStation 2 y desde entonces se han publicado numerosos juegos y se ha producido un importante cambio en su enfoque, ya que en 2018 se saltó de la ambientación griega a la nórdica con un reboot que fue seguido por 'God of War: Ragnarök' en 2022. De hecho, el plan era que la serie de Amazon girara en torno a esta nueva etapa, en la que Kratos, un guerrero acostumbrado a batallar contra los dioses, arranca una aventura junto a su hijo tras la muerte de su esposa. Sin embargo, tras el reinicio del desarrollo tendremos que esperar para descubrir el rumbo que emprende el equipo de Moore.