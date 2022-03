Umbrella ha expandido sus operaciones considerablemente desde que el primer "Resident Evil" viera la luz en 1996. Unos años después, la saga de videojuegos de terror captó la atención de los ejecutivos de Hollywood, que la explotaron hasta la saciedad con una ristra de películas protagonizadas por Milla Jovovich y, cuando su llama ya se había apagado, en 2021 resurgió de entre los muertos con el reboot "Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City". Al mismo tiempo, desde Netflix se ha estado trabajando en la vertiente televisiva, dando como resultado la serie de animación 'Resident Evil: Oscuridad Infinita' y otro proyecto del que finalmente se ha desvelado la fecha de estreno.

La segunda serie, que sí que se ha llevado a cabo en acción real, lleva como título 'Resident Evil', ni más ni menos. Se trata de una apuesta por una historia diferente, que no girará en torno a los habituales Leon Kennedy o Claire Redfield, sino alrededor de la familia Wesker. El patriarca, Albert Wesker, tiene unos lazos muy estrechos con Umbrella Corporation, la empresa relacionada con la propagación de un virus letal, que provoca un apocalipsis zombi.

Sin embargo, la serie no le dará tanto peso a Albert, quien ha tenido una presencia bastante frecuente en los videojuegos, sino que mostrará el punto de vista de una de sus hijas, Jade, que trata de sobrevivir en el año 2036, es decir, catorce años después del apocalipsis. Además, 'Resident Evil' expone qué sucedió en el pasado en New Raccoon City tanto con su hermana Billie como con su padre.

The new live action Resident Evil series premieres July 14. pic.twitter.com/f7mEH2LsjN