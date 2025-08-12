Por Sergio Navarro |

Muchas veces se ha hablado sobre una serie sobre el rey emérito Juan Carlos I, con una producción que sea un ' The Crown ' a la española. Sin embargo, últimamentede que su equipo estaría negociando con Netflix para hacer una serie.

Además, se aportan detalles como que contaría con 6 capítulos y que se habría pagado 20 millones de euros por ella tal y como publica The objective. Enredos fiscales, historias amorosas y otro "temas sensibles" serían tratados según este medio. Pero las informaciones no se quedan ahí, pues no estaría solo en todo esto.

El Rey Juan Carlos

Estaría asesorado por Abdul Rhaman El Assir, que es un traficante de armas de origen libanés con nacionalidad española, refugiado desde hace unos años en Emiratos huyendo de la justicia francesa y española. En estos dos países, se le reclama, en impagos y sanciones, un total de 90 millones de euros.

¿Pero es cierto todo esto?

Desde FormulaTV nos hemos puesto en contacto con Netflix y nos confirman que nada de todo esto es cierto. De modo que no habría serie, ni tan siquiera negociaciones. De este modo, quien quiera conocer todos estos detalles del reinado de Juan Carlos, que duró de 1975 a 2014, no podrá verlos en la serie, pero sí leerlos.

Rey Juan Carlos I

Los rumores de la serie se acrecentaron con el anuncio de las memorias del rey emérito, que previsiblemente saldrán a la venta el 12 de noviembre. 'Reconciliación' es el nombre del libro que ha escrito el mismo junto a su biógrafa Laurence Debray, una historiadora franco-venezolana. Pero no, al menos por ahora, todo lo que se cuenta en este libro no servirá para ser narrado en una serie de televisión.