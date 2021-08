8 series que vivieron las fiestas del pueblo

Las verbenas, los pregones, las orquestas, las charangas, las romerías, las largas noches de risas y bailes con los amigos son algunas de las cosas por las que se caracterizan las fiestas de los pueblos. El verano es la época en la que tienen lugar la mayoría de estas festividades en el territorio español, eventos que inundan de alegría, color, música, comida y diversión las calles y plazas de muchos pueblos. La energía tan especial y el buen rollo que hay en este tipo de celebraciones cuesta encontrarla en otros lugares, pues pocos festejos se pueden equiparar con las míticas fiestas del pueblo. De hecho, en esas fechas tan señaladas muchas personas regresan a sus lugares de origen para reconectar con sus raíces por unos días, disfrutando de jornadas de desconexión como si el tiempo nunca hubiese pasado.

Algo tan característico y particular como las fiestas del pueblo no podía faltar tampoco en las series de televisión. En algunas ficciones han recurrido a este tipo de festividades para hacer que sus protagonistas se suelten el pelo y disfruten de unos días de jolgorio creando tramas de lo más hilarantes, aunque en otros casos también se ha utilizado la excusa de estas celebraciones para añadir algo de drama y misterio a la historia. De este modo, desde FormulaTV queremos recordar algunas series de televisión que han dedicado uno o varios capítulos a celebrar las fiestas del pueblo.

1 'La reina del pueblo'

Los jóvenes protagonistas de 'La reina del pueblo'

A diferencia de lo que sucede en otras series, en 'La reina del pueblo' han optado por convertir las fiestas del pueblo en la base para crear las tramas que dan forma a esta ficción producida por Atresmedia TV y que ha sido creada, escrita y dirigida por Raúl Navarro a partir de la idea original de Víctor Santos. En concreto, sigue la historia de Inma, una joven que quiere aprovechar su último verano en el pueblo antes de marcharse a la universidad para cumplir el sueño de su madre de convertirse en la reina de las fiestas patronales de Polvaredas de la Sierra. El resultado es una ficción que representa el espíritu de cualquier fiesta de pueblo con su pregón, su coronación, su ofrenda, música y mucha comida y bebida.

2 'Cuéntame'

Miguel, Carlos y Merche disfrutan de las fiestas de Sagrillas en 'Cuéntame'

Los protagonistas de 'Cuéntame cómo pasó' ha vivido multitud de aventuras desde que los conocemos, de hecho, algunas de ellas han estado vinculada a momentos históricos muy importantes. Sin embargo, las historias más entrañables y emotivas de la familia Alcántara están relacionadas con su estancia en Sagrillas, el pueblo en el que se criaron Antonio y Merche y al que todos viajan cuando necesitan desconectar de sus vidas en la capital. Pero no solo usan el pueblo como vía de escape, también han viajado hasta esta ficticia localidad ubicada en Albacete para disfrutar de las fiestas en honor a su patrona, uno de los eventos más esperados por mayores y pequeños. Así pues, como muchos otros de sus vecinos, regresaban al pueblo para pasar el verano y participar en la romería y divertirse con la música y los bailes, tal y como vimos, por ejemplo, en el sexto episodio de la octava temporada.

3 'El pueblo'

Nacho y Gus en 'El pueblo'

Centrada en las vivencias de los vecinos de Peñafría, 'El pueblo' relata las peculiares historias que suceden en esta semi abandonada pequeña localidad de Soria, donde encontramos muchos tópicos relacionados con el mundo rural. Sin embargo, la llegada de nuevos habitantes transforma alguna de sus costumbres, aunque hay tradiciones que se mantienen como las verbenas y las fiestas del pueblo. En el séptimo episodio de la primera temporada tienen lugar las fiestas en honor a San Juan en la localidad de San Pedro, pueblo próximo a Peñafría. El alcalde aprovecha esta celebración para animar a sus vecinos a participar en las competiciones con otros pueblos y les invita a acudir a la verbena donde tampoco falta la típica banda que interpreta las clásicas canciones para darlo todo en la pista de baile. Aunque lo que debería haber sido diversión no terminó tan bien para Nacho, Gus y el Ovejas.

4 'Doctor Mateo'

Gonzalo de Castro en 'Doctor Mateo'

San Martín del Sella es la idílica localidad en la que se desarrolla 'Doctor Mateo', ficción protagonizada por Gonzalo de Castro y que sigue las vivencias de un médico que se ve obligado a regresar a sus raíces tras descubrir que tiene fobia a la sangre. De vuelta a sus orígenes familiares, se ve envuelto en un ambiente rural en el que también hay tiempo y espacio para las típicas fiestas del pueblo. Así pues, mientras que en el primer episodio de la tercera temporada celebraban la festividad de San Tritón, en la cuarta temporada el pueblo se preparaba para vivir sus propias fiestas patronales en honor a Santa Digna Inocencia. En esa fecha señalada los vecinos se reúnen y se visten con los típicos trajes regionales para disfrutar de la verbena y la tradicional música.

5 'Paraíso'

'Paraíso'

Ambientada en la España de los años noventa, 'Paraíso' sigue la historia de un grupo de jóvenes que deciden actuar por su propia cuenta para tratar de dar con el paradero de tres chicas desaparecidas en extrañas circunstancias. Entre investigaciones, misteriosas desapariciones, secuestros, fantasmas y elementos fantásticos, la feria también cobra un papel importante. En este caso en concreto, aprovechando que son las fiestas de Almanzora de la Vega, la feria se ha instalado en el pueblo para que sus vecinos y visitantes acudan a disfrutar de las atracciones y las casetas. En ese mismo lugar un año antes del trágico acontecimiento una de las jóvenes desparecidas y su hermana disfrutaban de una noche de diversión practicando el tiro. Tiempo después volvían al mismo escenario, pero esta vez con intenciones diferentes, con un sentimiento de nostalgia y con un sabor a fiesta muy distinto.

6 'El secreto de Puente Viejo'

Pepa y Angustias en 'El secreto de Puente Viejo'

Cualquier buena nueva era motivo de celebración en 'El secreto de Puente Viejo', donde sus habitantes aprovechaban cualquier circunstancia alegre para realizar una fiesta. No obstante, no solo disfrutaron con bodas, inauguraciones, nacimientos o cumpleaños, también tuvieron tiempo para celebrar las fiestas patronales del pueblo. Sin ir muy lejos, en la primera temporada el alcalde, con ayuda de su mujer tras llegar a un acuerdo con don Anselmo, se mostraba conforme con la organización y preparación de la celebración. En dicho evento no faltó el tradicional baile en la plaza en el que todos los vecinos compartieron momentos de dicha y felicidad, aunque algunos intentaron que Pepa quedara en mal lugar delante de Tristán y de todos los habitantes del pueblo, estrategia que no funcionó para fortuna de la partera.

7 'Allí abajo'

Carmen e Iñaki en 'Allí abajo'

Las diferencias culturales que imperaban en las tramas de 'Allí abajo' no fueron ningún impedimento para que Carmen viajara hasta el norte para disfrutar del día grande de las fiestas de San Sebastián. Iñaki estaba ilusionado por enseñar su hogar a su chica, pero todavía sentía más entusiasmo por participar con ella y su familia y amigos en la famosa tamborrada. Aunque no era una fiesta como las típicas de los pueblos andaluces o la Feria de abril a la que Carmen estaba acostumbrada, hizo todo lo posible para integrarse en el grupo de su novio. Así pues, accedió a ir de bares, aceptó ponerse el traje típico regional e incluso aprendió a tocar el tambor, aunque los ensayos con la cuadrilla fuesen bastante estresantes. El desfile tampoco fue perfecto, pero a pesar de todos los obstáculos, la pareja pudo disfrutar de unos días de fiesta en el norte.

8 'Olmos y Robles'

Robles bailando con Domi en 'Olmos y Robles'

En el séptimo episodio de la primera temporada los protagonistas de 'Olmos y Robles: una pareja de ley' estaban dispuestos a celebrar, como cada año, la Fiesta de la Uva. El evento incluía las decoraciones pertinentes, mucha comida, bebida y el discurso del alcalde. Sin embargo, todos sus planes cambiaron por completo al encontrarse con diferentes contratiempos. La falta de luz se quedó en un problema casi sin importancia cuando Olmos y Robles recibieron una misteriosa llamada anónima que les invitaba a jugar a un juego que les mantuvo constantemente alerta. Aunque al final pudieron llevar a cabo la celebración e incluso disfrutaron del correspondiente baile, el asesino de Almanzor les mantuvo en alerta e hizo peligrar la vida de varios de los habitantes de Ezcaray.