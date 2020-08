'Servir y proteger' recupera su horario habitual: Así son ahora las nuevas tardes de La 1

La crisis del coronavirus trastocó todos los planes de las cadenas de televisión. En concreto, TVE no quiso prescindir de ninguna de sus series diarias pese a no poder grabar nuevos capítulos durante el confinamiento. Para que no se les agotasen los que ya tenían, decidieron acortar la duración de los episodios a la mitad para así poder alargar lo que ya tenían preparado.

Juanjo Artero y Luisa Martín en 'Servir y proteger'

Con estrictas medidas de seguridad, los equipos de las series regresaron a sus respectivos platós para retomar los rodajes. De este modo, Televisión Española ya dispone de una buena cantidad de capítulos de sus tres diarias para recuperar el horario habitual de las tres.

'Mercado central' ya había vuelto a su horario habitual, de 16:30 hasta las 17:20, algo que se mantiene. A continuación, 'Servir y proteger' sí que alarga ya su emisión para ofrecer capítulo completo, finalizando a las 18:10, justo cuando da comienzo 'Acacias 38', que finaliza a las 19:10.

16:30: 'Mercado central'

17:20: 'Servir y proteger'

18:10: 'Acacias 38'

19:10: 'El cazador'

20:00: 'España directo'

20:30: 'Aquí la tierra'

'España directo' acorta su duración

Al alargarse los capítulos de las series de la tarde, los programas que se emiten entre ellas y 'Telediario 2' sufren un ligero retraso. Ahora 'El cazador' arranca a las 19:10 y 'España directo' comienza a las 20:00. Este espacio recorta ahora duración, pasando de ser prácticamente de una hora a durar tan solo media para que a las 20:30 dé comienzo 'Aquí la Tierra'.