Shakira se sobrepasa con el padre de Gerard Piqué en su nueva canción: "No pisa sepultura"

Shakira tiene todavía muchos zascas que repartir. La colombiana ha estrenado canción y en ella ha mandado varios mensajes a Gerard Piqué, su expareja. Se trata del tema "El Jefe" que canta junto a Fuerza Regida, que ya acumula casi cuatro millones de reproducciones tan solo en su canal de YouTube y se estrenó en la madrugada del 21 de septiembre.

Shakira en "El Jefe"

El primer zasca, y el más fuerte de todos, va dirigido al padre de Gerard Piqué. "", canta la de "Waka Waka (This Time for Africa)", mientras en el videoclip aparece junto a Fuerza Regida y más personas que intentan en el vídeo que no cante esa parte.

Además de este polémico verso dedicado a su exsuegro, Shakira ha aprovechado el vídeo para dejar en mal lugar a Gerard Piqué al contar con la colaboración de Lili Melgar, la asistenta y niñera de sus hijos. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", recita Shakira, mientras Melgar aparece en el videoclip.

Fue despedida

Y es que esta mujer boliviana supuestamente fue despedida por el exfutbolista tras informar a Shakira sobre sus sospechas de la infidelidad de Piqué, tramando así ambas la táctica del bote de mermelada. Al parecer, Gerard Piqué rompió su contrato sin compensarla con indemnización económica.