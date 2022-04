El 21 de abril comienza la aventura de 'Supervivientes 2022'. Aunque Mediaset España todavía no ha confirmado la fecha, 'Sálvame' sí lo hizo durante una de sus emisiones, destapando la programación de la cadena. Sin embargo, esto no es lo único que se le ha filtrado al reality show producido por Bulldog TV, puesto que también se ha desvelado la identidad de algunos de los concursantes que todavía no han sido confirmados.

Los concursantes de 'Supervivientes 2022' en el aeropuerto

Durante la tarde del 13 de abril, los doce famosos confirmados hasta el momento hacían acto de presencia en el aeropuerto para poner rumbo a Honduras. Sin embargo, junto a ellos se encontraban Alejandro Nieto, Tania Medina y Yulen Pereira, quienes cabe pensar que iban a ser 3 de los 4 concursantes que el especial de Mitele Plus daría a conocer durante el 14 de abril. Los fotógrafos los captaban junto a sus compañeros, pero también ha sido la propia Telecinco quien ha confirmado de manera indirecta esta información.

'El programa de Ana Rosa' trataba la llegada al aeropuerto de los concursantes a través de los vídeos captados por los medios. Aunque solo ponían el foco en los doce confirmados hasta el momento, asegurando que el último en sumarse a la lista había sido Juan Muñoz, en las imágenes emitidas se podía ver también a los tres famosos antes mencionados. De este modo, la pieza emitida por el programa no pronunciaba sus nombres, pero sí mostraba sus identidades.

Un fichaje sorpresa

Los 16 concursantes que conformarían la lista de 'Supervivientes 2022' no serían los únicos en saltar desde el helicóptero. Según revelaron en 'Sálvame', la productora está negociando un fichaje de última hora que podría ser una auténtica sorpresa. Todavía no está cerrado que dicha persona acepte ir a Honduras y tendría de plazo hasta el 16 de abril para tomar una decisión acerca de dónde quiere vivir los próximos tres meses.