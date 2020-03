La surrealista visita de las chicas de 'Skam España' en 'La resistencia': "¿Pero vosotros cagáis sólido?"

El coronavirus es el tema por excelencia de todos los programas dada la emergencia que ha causado la pandemia. Los programas están emitiéndose sin público para seguir las recomendaciones sanitarias y 'La resistencia' siguió estas indicaciones en la emisión del miércoles 11 de marzo. Celia Monedero, Hajar Brown y Nicole Wallace acudieron al programa para presentar la cuarta temporada de 'Skam España', pero el tema acabó derivando en el coronavirus y las medias higiénicas.

Nicole Wallace, Celia Monedero y Hajar Brown, de 'Skam España', en 'La resistencia'

David Broncano les propuso elegir tres elementos de una caja que había traído para sobrevivir al coronavirus. Brown aseguró que ella se quedaba con los clavos "por si hay apocalipsis, en plan punzón. Si están arrasando supermercados, a ver qué hacen más adelante". Esto produjo las risas del presentador, quien recordó las largas colas en supermercados para comprar provisiones. A esto, la protagonista de la cuarta temporada aseguró que le haría falta papel higiénico, lo que hizo que la conversación tornara a un punto muy surrealista.

La actriz de Amira explicaba que ella usa el bidé para limpiarse, mientras que Monedero, dejando asombrados a los pocos asistentes en plató, cuestionaba: "Yo no entiendo por qué usar bidé si tienes la ducha". Hajar Brown le respondía: "Hombre, ducharte cada vez que cagas...". "Por eso tengo las manos tan secas", revelaba Monedero, "porque cada vez que cago me ducho". Sus compañeras comenzaban a reírse ante las declaraciones de la actriz, mientras que la encargada de dar vida a Nora preguntaba: "¿Pero a la vez? ¿Cómo que a la vez?".

"¿A que no te comes la caca?"

"Así yo no me voy a pillar coronavirus porque si te duchas te quitas los gérmenes", relataba Celia Monedero ante el asombro de Wallace y las risas de Brown. "La caca tiene mazo bacterias, sale de ti, pero son bacterias. ¿Tú te pones a comer la caca? Porque tiene mazo bacterias, si no comeríamos la caca", argumentaba en un evidente tono de broma. Nicole Wallace seguía sin comprender si su amiga se refería a que hacía sus necesidades al mismo tiempo que se duchaba, por lo que esta le aseguró que sí.

Hajar Brown decía que en la ducha no podía ser al estar de pie, mientras que Monedero la cuestionaba con aparente incredulidad. "¿Pero por qué vas a cagar en la ducha?", se preguntaba Wallace. "Coño, para limpiarte", respondía su compañera de temporada. Nicole Wallace no comprendía, dado que el desagüe de la ducha es muy pequeño, por lo que debían "cagar líquido". "¿Y tú cómo cagas? ¿Sólido?", se sorprendía la actriz de Viri, quien aseguraba que a ella siempre le salía líquido, terminando la entrevista con las risas de las tres intérpretes.