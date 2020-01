'Skam España': Todo lo que debes recordar antes del estreno de la tercera temporada

A principios de junio, 'Skam España' concluyó su segunda temporada con Cris como protagonista. Un personaje interpretado por Irene Ferreiro, que conquistó a la audiencia con su historia de amor con Joana (Tamara Ronchese), donde acabó no solo descubriendo su propia bisexualidad, sino también se pusieron sobre la mesa temas tan serios e importantes como la homofobia o las enfermedades mentales.

Nora y Viri, protagonistas de la tercera temporada de 'Skam España'

Con la cuarta temporada confirmada desde mediados de junio y prevista para emitirse en 2020, Movistar+ confirmó seis meses después, con un teaser, quién sería la protagonista de la tercera tanda de episodios de la exitosa serie: Nora, personaje al que da vida la actriz (Nicole Wallace). Sin embargo, apenas una semana después, la compañía lanzó un nuevo teaser en el que anunciaba la gran novedad de la tercera temporada: el hecho de que no solo Nora sería la protagonista, sino también Viri (Celia Monedero), marcando una nueva diferencia con respecto a la serie original y el resto de remakes que han nacido de él.

A partir del 10 de enero, la historia de Nora se contará de forma habitual a través de los clips de Youtube y de la web oficial de la serie, como ya ocurrió con la segunda temporada. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con la perspectiva de Viri, dado que Movistar+ ha optado por reservarse la historia de la amiga más alegre y reservada de la pandilla para sus abonados. Ante el inminente estreno de la tercera temporada de 'Skam España', en FormulaTV repasamos algunos de los momentos más destacados de la historia de Cris y que podrían influenciar o tener continuidad en los nuevos episodios.

1 El beso en la piscina

Cris y Joana se besan por primera vez en la segunda temporada de 'Skam España'

Aunque el flirteo entre Cris y Joana arrancó desde el primer episodio de la segunda temporada de 'Skam España', los fans de la serie tuvieron que esperar hasta el cuarto episodio para disfrutar de uno de los momentazos de la temporada: el primer beso que ambas compartieron bajo el agua, en una piscina, al que siguieron otros muchos. Un primer acercamiento que inició una estrecha relación entre ambas adolescentes, quienes incluso pasaron un bonito puente de mayo, juntas en casa de Cris, después de que Joana rompiera finalmente con su novio, Eloy (Guille Gibbs).

Además, la protagonista tuvo ocasión de anunciar su relación a sus amigas, quienes se mostraron tan confusas como finalmente entusiasmadas al ver la evidente felicidad en Cris, quien compartió la noticia primero con Amira (Hajar Brown), su amiga de la infancia. No obstante, la relación entre la alocada protagonista y Joana no estuvo plagada de felicidad, sino que también tuvo sus baches: ambas chicas no solo tenían que hacer frente a los miedos de Cris sobre lo que pudieran pensar los demás de ella o al acoso que acabó sufriendo en el instituto, sino también a la enfermedad mental que padecía la argentina, Trastorno Límite de Personalidad (TLP).

2 La agresión homófoba a Lucas

Cris y Lucas, impactados tras una agresión homófoba en la segunda temporada de 'Skam España'

Aunque Lucas (Alejandro Reina) confesó su homosexualidad a su amiga Eva (Alba Planas) en la primera temporada, el personaje no compartió su orientación de forma pública hasta la segunda, donde lo hizo a través de el canal de Youtube, "Lucas Rubio". Esto acabó desencadenando que, durante una de las salidas de la pandilla para celebrar el cumpleaños de Viri, Lucas recibiera un puñetazo en la cara tras ser objeto de insultos y burlas por un compañero de instituto. Un impactante momento que dejó a todos los amigos en shock pero, especialmente al propio Lucas y a Cris, quien aún estaba tratando de aclararse con respecto a su orientación sexual.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, Lucas acabó dando un salto de fe en Instagram, donde publicó una fotografía de los resultados de la agresión, asegurando que "nadie me va a callar más" y "no voy a cambiar nunca". Un post en el que recibió muchos comentarios positivos y de apoyo y que incluso le ayudó a encontrar pareja, algo que quizás veamos desarrollado en la nueva temporada. Además, este acto de valor supuso para Cris un optimista empujón para seguir adelante con su relación con Joana, después de haberse venido abajo tras presenciar la agresión homófoba.

3 Alejandro se declaró a Nora

Alejandro, muy pendiente de Nora en la segunda temporada de 'Skam España'

Con una Viri colada aún por Alejandro (Fernando Lindez) desde la primera temporada, el ligón del instituto añadió al menos dos conquistas nuevas a lo largo de la segunda temporada. Una de ellas fue Inés (Ruth Bosser), examiga de Eva, con quien Alejandro inició una relación de la que ambos presumieron en sus perfiles de Instagram, para tristeza de Viri. No obstante, la relación no duró mucho y acabaron rompiendo, noticia que corrió como la pólvora entre el grupo de amigas protagonista.

De hecho, la ruptura entre Alejandro e Inés se produjo después de que ambos acudieran a una fiesta en casa de Cris, donde Nora hizo gala de su talento como cantante en el karaoke, interpretando el dulce tema "Come out and play" de Billie Eilish. Un momento en el que Alejandro pareció quedarse totalmente prendado de ella, algo que fue confirmado por él mismo cuando, sin tapujos, confesó a Nora en presencia de sus amigas que había roto con Inés por lo que sentía por ella. Sin embargo, lejos de aceptar dicha confesión, la estadounidense fue muy consciente del daño que eso le hacía a Viri, quien se esforzó por disimular su tristeza, y acabó rechazando a Alejandro.

4 Derribando tabúes sobre las enfermedades mentales

Cris visita a Joana en el hospital en la segunda temporada de 'Skam España'

Tras varios días ausente y sin contestar a los mensajes y llamadas de Cris, Joana por fin se reunió con ella para explicarle lo que pasaba: padecía la enfermedad mental del Trastorno Límite de la Personalidad. Una confesión que dejó a la protagonista en shock, incapaz de decir nada, y despertó en ella numerosas dudas al respecto, especialmente al ir descubriendo más información sobre dicha enfermedad, y enfrentarse a la posibilidad de que los sentimientos de Joana no fueran reales a causa de ella. Cris recurrió entonces a sus amigas, las cuales se mostraron tan confusas como ella sobre lo que podría conllevar salir con una persona que sufriera dicho trastorno.

No obstante, Viri decidió intervenir para lanzar un claro alegato en contra de los prejuicios tan extendidos sobre las enfermedades mentales, con el que sorprendió a sus compañeras. Un breve discurso en el que la próxima coprotagonista de 'Skam España' defendió el hecho de que existían tratamientos, psicólogos y psiquiatras gracias a los cuales tales enfermos podían vivir una vida normal. Palabras con las que la más optimista y alegre del grupo ayudó a Cris a derribar sus miedos acerca de seguir o no su relación con Joana. Sobre todo después de visitarla en el hospital tras uno de sus ataques, momento en el que se dio cuenta de lo importante que era para ella. A ello se unió la creación de una cuenta de Instagram con enlaces a la Fundación AMAI TLP, especializada en la enfermedad que parece Joana, con el fin de informar a la audiencia sobre dicho trastorno.

5 Conocimos un poco más sobre la vida de Viri

Viri se desmaya en compañía de Cris en la segunda temporada de 'Skam España'

Más allá de la importancia del alegato de Viri contra los prejuicios sobre las enfermedades mentales, quedó claro que el hecho de que dicho personaje lanzara esas palabras no era algo casual. "Las enfermedades mentales dan mal rollo", declaró Eva durante la conversación, haciendo saltar a Viri de una forma que demostraba que ese asunto, seguramente, tocaba a dicho personaje a un nivel personal, desconocido tanto para sus compañeras como para la audiencia. Además, el hecho de que Viri perdiera su móvil en francés y Nora y Cris acudieran a su casa a devolverlo, dejó claro que el nivel de vida del que la coprotagonista de la tercera temporada decía disfrutar no era real.

No había grandes reformas en su casa, sino que Nora y Cris descubrieron que vivía en un barrio humilde, en un cuarto piso sin ascensor, donde vivieron un extraño encuentro con el padre de su amiga antes de que está apareciera con las compras y tratando de disimular su preocupación ante lo que pudieran descubrir de ella. Una delicada situación de la que ya se adelantó algo en el especial de Nochevieja que se emitió tras la primera temporada, donde Viri afirmó que se cogería un taxi para volver a casa y acabó esperando a un autobús nocturno. A ello se unió el hecho de que la amante de Mr. Wonderful acabó desmayándose en compañía de Cris, después de confesar que no había desayunado. ¿Sería producto del estrés de los exámenes, o habría algo más detrás de dicho episodio?

6 Cris se declara bisexual

Cris se sincera con su hermano en la segunda temporada de 'Skam España'

Tras tener claros sus sentimientos hacia Joana,Cris acabó aceptando ante sí misma el hecho de que era bisexual, después de hacer frente a las dudas sobre sus sentimientos y los de Joana, donde incluso acabó manteniendo relaciones con Rubén, amigo de su hermano Dani (Lucas Nabor), a pesar de que en el fondo no deseaba hacer tal cosa. Uno de los momentos clave en dicho camino fue la visita al hospital a Joana en compañía de Dani, tras la cual la protagonista mantuvo con él una conversación en la azotea en la que confesaba sus sentimientos hacia su compañera de literatura y admitía en voz alta que era bisexual. Como ya hizo Eva cuando Lucas habló de su homosexualidad, Dani se tomó con normalidad la confesión de su hermana y afirmó que eso no cambiaba el cariño que sentía con ella, lo que alegró especialmente a la protagonista.

A esta conversación se sumó una más, en el episodio final de la temporada: la que Cris mantuvo con Hugo (Álvaro Cobas), con quien se había enrollado en la primera temporada. Los sentimientos de este hacia Cris desde entonces eran más que evidentes, y el hecho de que ella hubiera rechazado cualquier clase de relación con él, antes de comenzar una con Joana lo dejó algo tocado. Por esa razón, Hugo se lanzó a preguntar a la protagonista si su relación había sido un mero capricho para ocultar su condición de lesbiana, algo que Cris negó rotundamente antes de reconocer que era bisexual y que había disfrutado sinceramente de su compañía. Una conversación honesta tras la cual las cosas parecieron quedar claras y tranquilas entre los dos, para alivio de ambos.

7 Las cenizas de la relación entre Eva y Jorge

Jorge, abatido al ver a Eva liándose con Cristian en la segunda temporada de 'Skam España'

A pesar de que Eva y Jorge (Tomy Aguilera) cortaron su relación en la recta final de la temporada, principalmente por iniciativa de la primera, a lo largo de la segunda hubo claros indicios de que lo que había entre los dos no había muerto del todo. Aunque ambos declaraban ser solo amigos, el hecho de ver cómo Eva se estaba liando con Cristian (Gabriel G. Mourreau) en la fiesta que organizaron las chicas para recaudar dinero para el viaje de fin de curso, pareció dejar muy trastocado a Jorge.

A pesar de todo, Eva afirmó que su relación con Cris no era nada serio y, de hecho, declaró ante sus amigas su deseo de disfrutar de su soltería. No obstante, en la fiesta del episodio final de la temporada, Eva se enteró por Lucas del hecho de que Jorge había roto su relación con Almu, la novia a quienes los fans pudieron conocer durante el especial de Nochevieja. Una revelación que pareció aliviarla e incluso despertar viejos sentimientos hacia su exnovio. ¿Se acercarán de nuevo en la próxima temporada o se decantarán por seguir solo como amigos?

8 Nora y Alejandro, más cerca que nunca

Nora y Alejandro en el episodio final de la segunda temporada de 'Skam España'

A pesar del rechazo que Nora mostró hacia Alejandro en presencia de sus amigas, ambos tuvieron un último encuentro en la temporada. Mientras que el segundo confesó que, de marcharse a la universidad echaría de menos a la estadounidense, la primera sorprendió reconociendo por primera vez, en voz alta, sus posibles sentimientos hacia él. Un momento íntimo y relajado en el que los dos se mostraron cercanos por primera vez desde que comenzó 'Skam España'.

A ello se unen las publicaciones en Instagram que han ido compartiendo ambos personajes desde sus respectivas cuentas. En ellas se ha podido ver a Nora y Alejandro juntos, pasando el rato en una cafetería, la biblioteca o el Museo ABC de Dibujo e Ilustración. Unas imágenes que llamado la atención de los fans y que parecen adelantar el hecho de que la relación entre ambos personajes podría haber comenzado ya, antes de que se estrene la tercera temporada en la que Nora será la protagonista, al igual que Viri. ¿Cómo le afectará a esta la relación de Alejandro con una de sus amigas? ¿Cambiará en algo la amistad entre Nora y Viri?

9 Cris y Joana, juntas y sin miedos

Cris y Joana se besan en el episodio final de la segunda temporada de 'Skam España'

Ante las dificultades que su TLP pudiera acarrear a su relación con Cris, Joana optó por alejarla de sí para evitarle problemas, asegurando que sus sentimientos eran una farsa. Lejos de cuestionarla, Cris creyó esa mentira y acabó alejándose de ella, aunque no por mucho tiempo. Gracias a sus amigas, la protagonista de la segunda temporada decidió declarar sus sentimientos a Joana, incluso aunque fuera cierto lo que le había contado, devolviéndole así el "te quiero" que le "debía" a la argentina y que se quedó en el aire cuando esta confesó sus sentimientos en la azotea de Cris.

Tras declarar que vivirían juntas "minuto a minuto", la pareja afianzó más que nunca su relación, sobre todo por el hecho de que Cris parecía haber superado cualquier temor a lo que los demás pudieran pensar de ella. De hecho, ambas despidieron la temporada compartiendo un tierno momento en el que se dieron más de un beso, ante la mirada de sus amigos y de todos aquellos invitados que habían acudido a la fiesta del iftar que habían organizado para Amira. Un momento en el que ambas hicieron pública su relación sin palabras, simplemente demostrando lo que sentían la una hacia la otra.