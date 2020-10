'Skam España' se despide para siempre con un viaje sorpresa y un brindis por la amistad

'Skam España' ha terminado de la única manera posible: reuniendo por última vez a Eva, Cris, Viri, Nora y Amira. Temporada tras temporada, las cinco amigas han contado sus historias personales clip a clip, post a post. Hasta culminar ante el paradisiaco horizonte canario a las 20:47 del sábado, cuando las recién graduadas se han enfrentado a su futuro sin olvidarse de que la unión entre ellas es lo que las ha hecho más fuertes.

Las protagonistas de 'Skam España' disfrutan de su viaje

El principal conflicto a resolver en este desenlace de la cuarta temporada era el de Amira, su protagonista, que, tras zanjar de manera definitiva su relación con Dani un día antes, ha arrancado el sábado con una sorpresa que no había visto venir. A falta de un viaje a Mallorca con el resto de compañeros de su promoción, la joven ha sido "secuestrada" por Cris, que la ha sacado de casa para mostrarle lo que le esperaba en el portal de su casa: la furgoneta oficial de "Las Losers". Al volante se encontraba Alejandro y al lado del vehículo, Eva, Viri y Nora. ¿El destino? Las islas Canarias.

En una tranquila playa, las cinco amigas han podido relajarse, bañarse y disfrutar de la libertad tras la exigente reclusión propiciada por la EvAU. Una vez fuera del agua, se ha celebrado la unión entre todas ellas con una sentida escena en la que han compartido unos besos que sabían a despedida. Pero eso no era todo, ya que 'Skam España' tenía reservado un final mucho más emotivo justo antes de que cayera el Sol en el telón de fondo atlántico.

'Skam España' se despide ante el horizonte

¿Amigas para siempre?

El último clip de la serie producida por Zeppelin para Movistar+ ha arrancado con un nuevo encuentro entre Cris y Amira que, tras una breve conversación, han acordado un tranquilo silencio que se ha visto invadido por un cómico mensaje de Dani. Sobre el rostro de su hermana, las palabras del ex de Amira y las respuestas de esta han demostrado que la complicidad se mantiene latente entre ellos. Puede que la relación sentimental no esté sobre la mesa que les separa, pero la amistad ha llegado para quedarse.

Y es que precisamente la amistad ha sido el hilo conductor de esta publicación final, que en su última secuencia ha colocado a Amira, Nora, Cris, Viri y Eva ante el atardecer. En ese momento, digno de stendhalazo, las chicas han enumerado las exigencias innegociables para que Las Losers no mueran nunca (no abandonar el grupo de WhatsApp, salir una vez al mes...), para después brindar ante los últimos haces de luz solar al ritmo del "Eso que tú me das" de Jarabe de Palo. Así, ante el horizonte de un futuro incierto, 'Skam España' ha celebrado la amistad de las cinco protagonistas por encima de todas las cosas, pase lo que pase cuando la vida adulta las ponga a prueba.