Sky anuncia su cierre en España tres años después de su aterrizaje

El boom de las plataformas de streaming en nuestro país se ha cobrado su primera víctima. La compañía Sky ha anunciado que cesa su servicio en España el próximo lunes 31 de agosto. De esta forma, a partir del 1 de septiembre de 2020 la misma no estará disponible en ningún rincón de nuestro territorio; desaparecerá tres años después se su aterrizaje en España y tras no haber alcanzado el rendimiento previsto durante este tiempo.

Sky España

La compañía ha lanzado un comunicado en el que se explica que a partir de este 23 de julio el servicio no tendrá coste alguno para los usuarios en España que no hayan cancelado todavía sus suscripciones, mientras que los que tengan promociones gratuitas podrán utilizarlas hasta el próximo mes de septiembre. Y es que sus responsables pretenden que sus últimas semanas de vida en nuestro territorio no cuesten nada a los clientes que han estado con ellos hasta el final de su vida española.

Cabe destacar que la compañía también ha anunciado que no todos sus contenidos se mantendrán hasta el final y es que el fin de algunas relaciones contractuales con distribuidoras provocará que desde el próximo 10 de agosto muchos de los contenidos vayan a empezar a desaparecer de Sky España de forma paulatina hasta el 31 de agosto, momento en el que todo el catálogo se despedirá definitivamente. Cabe prever que a partir de ese momento muchos de sus contenidos pasen a formar parte de otras compañías en nuestro país.

No ha logrado hacerse hueco

Sky aterrizó en España en otoño del pasado año 2017 y pese al esfuerzo en promoción hecho por su equipo en nuestro país, este no ha logrado hacerse un hueco en los hogares españoles; le ha sido imposible competir con Netflix, HBO España, Amazon Prime Video o Filmin. Su oferta se basaba en los principales canales de pago que están disponibles en España, algún título original como 'Gomorra' y varias producciones de terceros; un catálogo que desde el inicio ha sido reducido y poco atractivo para los usuarios, que han preferido sumarse a otras plataformas con una variedad de contenidos mucho mayor. Algo que arrancó así y que no ha mejorado con el paso de los años, lo que ha provocado este agrio final dentro de nuestras fronteras.