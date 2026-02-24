SkyShowtime retomará su apuesta por la ficción original española en plena época primaveral. El servicio de streaming de Comcast y Paramount ha fijado en el calendario la fecha de lanzamiento de 'El homenaje', su nueva colaboración con el equipo creativo y artístico de 'Matices'.
La serie inédita verá la luz el 23 de abril tras presentarse previamente en el Festival de Málaga. 'El homenaje' estará presente en la sección 5 minutos del certamen malacitano, que se desplegará entre el 6 y el 15 de marzo. Después, los suscriptores de SkyShowtime podrán disfrutar de su lanzamiento en dos semanas consecutivas, ya que en la primera fecha se brindarán los cuatro episodios iniciales y, tan solo una semana más tarde, llegarán los cuatro restantes.
El proyecto, anunciado en la pasada edición de Iberseries & Platino Industria, supone otra alianza con el showrunner Sergio Cánovas, quien ya moldeó 'Matices'. Una vez más, el productor ejecutivo y director une fuerzas con Secuoya Studios a través de su propia productora, Stellarmedia, y vuelve a trabajar con los guionistas Javier Naya y Martín Suárez. Además, también preserva a gran parte del elenco de 'Matices', sumando varios nombres reconocibles para el público internacional.
Miriam Giovanelli, Juana Acosta, Enrique Arce, Raúl Prieto, Luis Tosar, Luisa Mayol y Elsa Pataky regresan para interpretar diferentes roles, al igual que Eusebio Poncela, en el que fue su último trabajo antes de fallecer en agosto de 2025. La plataforma asegura que todos ellos "se alejan de sus anteriores papeles para dar vida a tramas y perfiles inéditos". Junto a ellos veremos a varias estrellas de 'Élite', como Manu Ríos, Álvaro Rico y Georgina Amorós, y a dos veteranos de la talla de Ángela Molina y Óscar de la Fuente.
Reunión familiar
El punto de partida de 'El homenaje' puede recordar ligeramente al de 'Matices', ya que el personaje de Poncela, Adolfo Novak, convoca a su familia para celebrar su cumpleaños. De este modo, se concentra la acción en una localización, donde el patriarca de un poderoso clan se rodea de sus seres queridos, pero también de demasiados secretos enterrados y poderosos deseos de venganza. En un determinado momento, todo salta por los aires y se pondrá de manifiesto una verdad que superará a cualquier tipo de sospecha.