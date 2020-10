Nacho Montes podría ser amante de Iván González, según 'Socialité'

Después de cinco meses de relación, Iván González y Oriana Marzoli han roto definitivamente. La pareja formada en 'La casa fuerte' tuvo un comienzo tormentoso que ha acabado del mismo modo. Tras confirmar su ruptura, los exconcursantes definen su noviazgo como "lamentable" y es que la expareja protagonizó un momento muy tenso en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa' donde se culparon el uno al otro de su desastroso desenlace. La venezolana no dudó en sacar a la luz sus problemas sexuales con el gaditano, lo que ha revivido algunos fantasmas del pasado que aseguraban que al extronista le interesaban los hombres.

Nacho Montes e Iván González en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Nagore Robles confirmó que un asesor que se encontraba trabajando en 'Mujeres y hombres y viceversa' durante el trono de Iván González confesó haber tenido relaciones sexuales con él. Algo que el exconcursante de 'La casa fuerte' ha negado rotundamente. Al descubrirse esta bomba, 'Socialité' ha realizado una investigación más profunda sobre el tema y han descubierto que el asesor del que hablaba Robles es Nacho Montes, quien ya estuvo implicado en unos rumores similares con Tony Spina.

Pues bien, 'Socialité' se ha puesto en contacto con el estilista para hablar sobre el asunto. Sin embargo, Montes no se tomó nada bien la llamada del programa de María Patiño: "No se ha nombrado mi nombre. ¿Por qué los demás me tienen que meter en algo que no he dicho yo, ni lo ha dicho él ni, ni nadie?", replicaba el exasesor de 'MYHYV'. Este afirmó no querer saber nada de esas "chorradas". "Hace cuatro años que no trabajo en este programa. Así que, no tengo que decir nada, ni que desmentir ni que afirmar porque no sé de qué me habláis", replicó el colaborador. No obstante, la duda sigue quedando en el aire, ya que ni ha confirmado ni ha desmentido su supuesto "affaire" con el extronista.

La respuesta de Oriana Marzoli

La pareja ha puesto punto y final a su relación después de sacar todos sus trapos sucios frente a los espectadores. Por un lado, ella le recriminó públicamente su falta de apetito sexual: "Antes me quejaba de que durabas poco tiempo pero ahora ya ni eso", replicó la exconcursante de 'GH'. Mientras que el extronista explicó que tantas discusiones han quemado la relación en todos los aspectos y que estaba cansado del carácter que tiene Oriana. A día de hoy, ambos han dejado de seguirse en las redes sociales y han borrado las fotos que tenían juntos.

"Voy a grabar esta historia básicamente para que no me toquéis las narices con el tema de que por qué borro las fotos con Iván o por qué lo dejo de seguir, ¡Lo hago porque me sale de los cojones!", ha empezado diciendo la colaboradora a través de su cuenta de Instagram para zanjar toda la polémica. Marzoli ha explicado que los problemas entre la pareja ya vienen de largo y ha insinuado que González no es la persona que todo el mundo cree: "No es oro todo lo que reluce. Sus promesas son una mentira, como todo. La forma de ser cariñoso no existe", ha dicho la tertuliana visiblemente afectad. "Basta ya. Estoy hasta los cojones. Yo siempre lo intento, os juro por que mi madre que lo intento y que tengo mucha paciencia con mis parejas, pero ya empieza a saturar el tema. Voy a respirar hasta diez y que le den por culo a todo el mundo porque esto es absurdo", ha concluido al borde del llanto.