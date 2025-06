Por Redacción |

"¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis? ¿Hemos matado a alguien o hemos hecho algo malo?", decía, dirigiéndose a la redactora y al cámara de 'Socialité'. "He dado 14 años. He ganado dinero, pero ellos han ganado más. Hemos ganado dinero con 'Sálvame', lo digo, pero ellos han ganado mucho más dinero, 3 veces más o cuatro. Qué injusto", se quejaba la 'patrona' en plena alfombra roja.

Belén Esteban carga contra 'Socialité' por la norma de Telecinco de no grabar a los excolaboradores de 'Sálvame'

Esta situación no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, pero Telecinco y 'Socialité' han decidido hacer caso omiso a lo ocurrido, no publicando estas imágenes en su magacín presentado por Antonio Santana y María Verdoy, quien también acudió al photocall y pudo haber visto el cabreo de Belén Esteban en directo.

El hecho de que el programa producido ahora por Fénix Media no cubriese el discurso de Esteban se podía esperar, pero lo que también ha llamado la atención es que 'D Corazón', el magacín matinal de los fines de semana de La 1, tampoco se ha hecho eco de las palabras de Belén Esteban en el photocall, pero sí ha publicado un reportaje de la alfombra en la que ocurrió.

Agoney, hablando con 'D Corazón' en el photocall de Lola Índigo

Ni una imagen de Esteban

Además, en la pieza dedicada al concierto de Lola Índigo del programa presentado por Anne Igartiburu tampoco han puesto ninguna imagen de Esteban posando en el photocall, obviando por completo su aparición en el mismo y centrándose en los testimonios de excompañeros de edición de la cantante como Agoney Hernández o Roi Méndez. ¿Cómo le habrá sentado esto a la de 'La familia de la tele', teniendo en cuenta que ahora TVE es su casa?