La noche del jueves 16 de septiembre, Jorge Javier Vázquez se situó al frente de la segunda gala de 'Secret Story: La casa de los secretos', en la que Miguel Frigenti terminó perdiendo los papeles con Isabel Rábago, al recordar su etapa juntos en 'Ya es mediodía'. Todo un arrebato por parte del colaborador que, aunque parecía no haber afectado demasiado a la cántabra, explotó hacia el final de la gala, cuando Rábago rompió a llorar, sobrepasada por la situación.

Jorge Javier Vázquez habla con una decaída Isabel Rábago en 'Secret Story'

"Llevo un año tan complicado, que me parece injusto. Me avala la gente que trabaja conmigo que sabe como soy", lamentaba Rábago, quien opinó que "me ha parecido muy grave todo lo que se ha dicho aquí esta noche, pero ya está, lo voy a resolver fuera". "Después del año que llevo, me duele por la imagen que puedo estar dando a la gente que no me conoce", añadió la concursante, incapaz de contener las lágrimas. A pesar de todo, la cántabra no tardó en compartir la verdadera razón por la que experimentaba aquel evidente bajón, más allá de su enfrentamiento con Frigenti.

"Estoy siendo muy feliz en esta casa porque me siento muy libre y muy segura", compartía la colaboradora, puesto que "no tengo que estar dando explicaciones ni mandando mensajes para estar localizada, porque una persona me tiene amenazada de muerte". Unas palabras que hacían referencia a las amenazas que Rábago hizo públicas en 'Viva la vida' en mayo de 2020 y cuyo proceso judicial, como ella misma explicó, había ganado este mismo verano. "Tuve que enfrentarme a un juicio penal de una persona que estaba en prisión. Ha sido un año muy complicado y estoy feliz aquí, tengo el cariño de mi gente", manifestó la cántabra, ante lo que Vázquez comentó que "pensaba que ese tema estaba resuelto ya".

"Condiciona tu vida"

"Se resolvió en junio. Antes de entrar he tenido que volver a hacer lo mismo con otra persona y es muy complicado, porque soy una persona pública por mi trabajo", aclaraba Rábago, antes de admitir que "no quieres tener miedo, pero condiciona tu vida". "Lo único que pido a todo el que recibe ese tipo de cosas es que denuncie, porque se gana y nadie puede tener el control sobre tu vida", lanzaba además la concursante, emocionada. Asimismo, la cántabra señaló que "me parece grave todo lo que se ha dicho esta noche" y opinó que "yo puedo caer bien o mal y en eso no entro, pero me duele que mis compañeros puedan pensar algo malo". "Desde aquí te mando muchísimos ánimos", manifestó entonces Vázquez, antes de concluir el programa.