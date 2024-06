Por Alejandro Burrueco Marín |

'Los vecinos de la casa de al lado' es el reality de Mitele Plus cuyo formato es similar a un 'GH Dúo', ya que graba durante 24 horas la convivencia entre famosos que tienen cuentas pendientes. Actualmente una de las localizaciones del programa está habitada por Miriam Saavedra, Maite Galdeano y Julen de la Guerra. La princesa inca ha aprovechado la noche para dar un susto a sus compañeros de reality.

Cartel promocional de 'Los vecinos de la casa de al lado'

. El extronista de ' Mujeres y hombres y viceversa ' se lanzó de la cama llevándose consigo la lámpara de la mesilla de noche y acabó acurrucado en el suelo sin entender qué pasaba: "No me he abierto la cabeza con el mueble de milagro". "", afirmaba De la Guerra.

Por otro lado, la madre de Sofía Suescun no tuvo una reacción tan exagerada: "¿Qué ha pasado? Me cago en la puta, estas tonterías no, ¿eh? Está loca perdida". Pese al susto, Galdeano sacaba pecho y afirmaba que ese era su único límite: "Yo, que me conocéis, que no tengo miedo a nada ni a nadie, porque soy la elegida de Dios, le dije que no, que eso no lo soporto, que la última vez, que me da un infarto y os perdéis a la Maite Galdeano".

Los sustos de la princesa inca

No es la primera vez que los compañeros de reality de Saavedra acaban asustados, aunque durante su paso por 'GH VIP' en 2018 no era a propósito. La princesa inca era sonámbula y chillaba durante la noche. "¡Maldito muñeco!", le gritaba a su compañero Ángel Garó que dormía a su lado en uno de sus episodios mientras lo golpeaba. Por su parte, los sustos que recibía Garó eran más fuertes y frecuentes que el que han recibido ahora Galdeano y De la Guerra.