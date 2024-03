Sofía Suescun arremete (otra vez) contra Mediaset: "Que se vayan a casa a descansar"

Por Toño García Rodríguez |

Sofía Suescun vuelve a ser noticia por sus últimas declaraciones acerca de la dirección de Mediaset. Ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', la que fue la reina de los realities parece seguir vetada en la cadena y, de momento, no podremos verla colaborando en ningún plató. Ha sido durante la alfombra roja de los Premios Ídolo, organizados por Dulceida, donde la influencer ha querido lanzar un mensaje a los altos cargos de Mediaset.

Sofía Suescun en el plató de 'GH Dúo'

Al ser preguntada por la cancelación de ' Sálvame ' en una entrevista concedida a El televisero, la exconcursante de realities desveló que no extrañaba su ausencia, aunque tampoco "tardeaba", haciendo alusión al nuevo programa de Ana Rosa Quintana . No obstante, aprovechó esta pregunta para contar que sí echa de menos "lo tardía que es la jubilación en algún jefe., añadía Suescun.

Fue la propia Sofía la que confirmó a quién iban dirigidas estas declaraciones, asegurando que habla de las personas "que deciden" en Mediaset. "Las bajadas de audiencias pueden ser como las de amor en una pareja. (...) No te puedes quedar anclado en seguir siendo un infiel", manifestó la influencer. "Tienen que admitir que el tiempo pasa y, si queremos un gran cambio, los que están por encima de estas personas que se pongan manos a la obra, porque yo creo que igual no se enteran", afirmaba sobre la crisis de audiencias que vive la cadena principal de Mediaset.

Sin embargo, a pesar de sus diferencias, Sofia reconoció que su cadena favorita "siempre ha sido Telecinco". Sobre una posible participación en 'La isla de las tentaciones' con su pareja, Kiko Jiménez, la influencer se mostró dispuesta a participar y añadir "un poco de chispilla" a su vida. Tampoco renuncia a un posible regreso a 'Supervivientes' en la edición 'All Stars' que puede estar preparando la cadena. "¿Por qué no? No me cierro a nada" respondió Suescun.

Kiko y Laura, ¿hay algo más?

La influencer también habló sobre la posible conexión que Kiko Jiménez y Laura Matamoros pueden estar generando en Honduras. "A Laura yo la conozco y es muy tocona, creo que puede jugarle en contra", dijo sobre la compañera de aventura de su novio. "A Kiko lo veo en su sitio", aseguró la influencer confiando en la actitud de su pareja. Y, aunque trató de quitarle importancia al tema alegando que "pase lo que pase", no es su problema, Sofía terminó la entrevista advirtiendo: "¿Mejor que no calienten a la fiera, no?".