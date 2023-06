Por Redacción |

En agosto de 2022, Sofía Suescun concedía una entrevista en la que revelaba que Maite Galdeano padecía cáncer de sangre. La televisiva toma una medicación para tratar de paliar los daños de la enfermedad e incluso en las últimas semanas la dosis ha tenido que ser duplicada. No obstante, una emergencia ha provocado que la ganadora de 'Gran Hermano' y Kiko Jiménez se hayan tenido que volver corriendo de un viaje para socorrer a la navarra.

Sofía Suescun

"No me puedo creer lo que está pasando.. Ahora mismo mi prioridad es llegar a casa cuanto antes", explicaba Suescun en una historia de Instagram. "Mi madre me llamó esta mañana agobiada, se encontraba mal y apenas le quedaba medicación,".

Según ha indicado en sus redes sociales, Sofía Suescun no encontraba la medicina por más que llamaban a distintas farmacias de Madrid. "Estoy en todo momento en contacto con ella por teléfono porque estoy muy preocupada y no sé qué puedo encontrarme cuando llegue. De camino, Kiko está llamando a muchas farmacias de Madrid, incluso al propio laboratorio y estamos alucinando", compartía. Para ilustrar lo que decía, mostraba varios vídeos de su pareja recibiendo una negativa al preguntar a diferentes farmacias si tenían la medicación.

Peligro de muerte

Ya en su momento, la exconcursante de 'Supervivientes' alertó que su enfermedad, conocida como polictemia vera, puede ser mortal por la excesiva producción de glóbulos rojos que ocasiona que la sangre se espese y se reduzca el flujo sanguíneo. "Hablamos de un tratamiento que de no tomarlo puede sufrir un trombo, un ictus e, incluso, producirse la muerte debido al cáncer que padece", confirmaba la que fuera rostro de Mediaset España en sus redes sociales.