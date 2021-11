Sofía Suescun pasó de ser una de las grandes figuras de Mediaset a estar vetada en esta misma casa, según se apuntó desde 'Sálvame'. Hubo un tiempo en que la pamplonica triunfaba en cada espacio en que participaba, de hecho, la navarra es ganadora de realities de Telecinco como 'Gran Hermano 16' o Supervivientes 2018'. Sin embargo, desde hace ya meses, Suescun desapareció del panorama mediático de la cadena.

El después y el antes de Sofía Suescun

Eso sí, el hecho de que ya no pasé por los pasillos de Mediaset no quiere decir que la hija de Maite Galdeano no siga dando de qué hablar. Tiempo después de apartarse de la pequeña pantalla, la joven ha sorprendido con un look de lo más atrevido y original que ha conquistado todas las miradas en su cuenta de Instagram.

"No me matéis"

La influencer compartió una instantánea de ella misma frente al espejo con una melena rizada y con corte a lo garçon de color rosa chicle. Por supuesto, Suescun sabía que ese nuevo look no iba a dejar indiferente a nadie y se ha adelantado a posibles comentarios diciendo: "No me matéis... Tenía ganas de un cambio", escribía.

Aunque es verdad que a más de uno de sus fans le habrá dado un vuelco al corazón con esta nueva imagen de la colaboradora televisiva, lo cierto es que todo apunta a que este peinado es una peluca con la que Suescún ha querido experimentar. Eso sí, la joven navarra ha vuelto a dejar claro en las redes sociales que todo le sienta bien. ¿Llegaremos a conocer algún día la razón exacta por la que dijo adiós a Mediaset?