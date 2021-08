En shock. Así se han quedado los espectadores de Telecinco tras la emisión de la última entrega de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. Sofía Suescun fue la anfitriona de la cena del miércoles 25 de agosto, sin embargo, durante la preparación del postre, ha cometido una imprudencia culinaria que ha provocado la indignación a través de redes sociales.

El gato de Sofía Suescún relamiendo el recipiente

La "reina de los realities" ha ofrecido como primer plato una tosta navarra acompañada de pimientos del piquillo y anchoas.Yurena y Gianmarco Onestini se quejaron de que estaba "muy salada", pero Terelu Campos puso un punto de cordura y alegó que no era culpa de ella, porque la anchoa de por sí es salada. El segundo plato que puso sobre la mesa durante la velada fue salmón ahumado con patatas de remolacha y mucha cebolla. Sin embargo, la sorpresa ha llegado con el postre: "Tarta peluda de queso".

Y es que, la influencer ha cometido la imprudencia de dejar subir a su gato a la encimera durante la preparación de la tarta. Mientras que la concursante se encontraba mezclando los ingredientes, el animal ha relamido el recipiente con mantequilla y, lejos de lavarlo o utilizar otro, comentaba: "¡Hombre! Chupando el plato... Es un glotón". El programa no ha aclarado si la fuente fue remplazada por otra o los comensales degustaron un postre gatuno.

Ha sido asqueroso todo lo que he visto, yo tengo en casa 3 perros y 2 gatos y no ves ni un pelo, eso significa que les tengo que cepillar todos y cada uno de los días y por mucho que les ame, lo siento, pero mis gatos no entran a la cocina por que se suben a la encimera. — Maria ???????? (@Maria72959254) August 26, 2021

La higiene ante todo. Creo que con esta cena, la chica quedo aun más retratada.. #PortiGianmarco — amapolita007 (@amapolita007) August 25, 2021

Terelu, Gianmarco y Yurena viendo al gato en la fuerte del postre hoy desde su casa:



#VenACenarSofia pic.twitter.com/amOWWMYWGC — WONDER ARAN ?????????? ?????????????????????? (@tzantzi) August 25, 2021

Sera guarra la tia...la fuente chupada por el gato#VenACenarSofia — ?FANY? (@FanyNiso) August 25, 2021

Mira que me gusta la tarta de queso, pero lo del gato me ha matado. #VenACenarSofia — Mia. (@arizonadirtbags) August 25, 2021

Las redes, indignadas por la imprudencia culinaria

Sin embargo, el momento no ha pasado desapercibido para los seguidores del programa que no han dudado en calificarlo de "vergonzoso". "Vaya por delante que soy amante de los animales, pero lo de hoy es vergonzoso. Me parece que el programa no debería de haber permitido que nadie comiese esa comida después de lamerla el gato. Yo me entero y se lía la mundial" o "Si ella quiere la comida lamida por su gato allá ella y su falta de higiene, pero dárselo a los invitados me parece una marranada de traca", han sido algunas de las críticas de los espectadores.