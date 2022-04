La corresponsal de guerra Sol Macaluso acudió el 1 de abril a 'Viernes deluxe' para contar de primera mano lo que fue para ella cubrir la guerra en Ucrania. Mientras que unos elogiaban su trabajo, la periodista ha sido duramente criticada por mostrar sus emociones y su subjetividad en mitad de los directos, pero ella no ha querido quedarse callada.

Sol Macaluso en 'Sábado deluxe'

"Al principio me juzgué mucho. Cuatro años de carrera escuchando que no podía hacer esto y me pongo a llorar delante de una cámara y mando un saludo a mis padres", comenzaba explicando la periodista, respondiendo a la pregunta que le realizó Alonso Caparrós sobre cómo reaccionó a esas críticas.

Además, no pudo evitar hacer un alegato a la humanidad de las personas: "Era mi primera guerra y antes de ser periodista, soy hija, soy persona, soy amiga. Si eso no se puede mostrar, lo lamento mucho, pero en ese momento la prioridad para mí era hacerle saber a mi gente que estaba bien, que elegí estar ahí y hacer mi trabajo de la manera más profesional que podía", comentaba la corresponsal.

A duras penas

Carmen Borrego quería saber si alguna vez la periodista había pensado en cubrir una guerra, algo que según Macaluso a todos los periodistas se les ha pasado por la cabeza. "Siempre había querido saber cómo reaccionaría ante una guerra, lo que no pensé es que se daría a oportunidad tan pronto. Hace apenas dos años me gradué en Argentina y que emigré a España", explicaba la periodista.

Por su parte, María Patiño le preguntó si en algún momento se arrepintió de haber acudido a Ucrania, algo que la periodista no se planteó porque tenía claro que su misión era informar. "La peor noche fue en la que comenzó todo. (...) Había bombardeos constantes y no podíamos dormir, fue la primera noche que tuve que recurrir a una medicación para dormir", sentenció.