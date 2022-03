Hace un mes, Rusia movía ficha en medio de la tensa situación con Ucrania y comenzaba a atacar al país y a sus ciudadanos con sus primeros bombardeos. Tan solo unos días después, la reportera Sol Macaluso conmovía con su testimonio en 'El programa de Ana Rosa', al compartir el deseo de su guía de que pusiera a salvo a su hija. Finalmente, la argentina y su equipo cumplieron dicha petición, aunque Macaluso optó por seguir informando sobre lo que ocurría en Ucrania. Una labor que, cuatro semanas después, ha supuesto un desgaste por el que la periodista ha comunicado su decisión de regresar a territorio español.

Sol Macaluso explica su decisión de abandonar Ucrania

A raíz del eco que tuvo su conmovedora intervención en 'El programa de Ana Rosa', Mediaset optó por desarrollar una web, "Los ojos de Sol en la guerra", en la que la argentina ha ido compartiendo sus impresiones mientras informaba del conflicto en suelo ucraniano. Es ahí donde, el martes 22 de marzo, Macaluso ha anunciado su decisión de volver a España, tan solo un día después de sincerarse sobre cómo se sentía a nivel físico y mental. Por entonces, a pesar de que la argentina se mostraba "superorgullosa" de su trabajo y de los profesionales que la acompañaban, la reportera confesaba en un breve vídeo que "estoy cerca de cumplir los 60 días en el terreno y el cuerpo y la cabeza me están diciendo 'stop'".

"No doy más. Estoy muy, muy, muy cansada. Anoche, prácticamente no pude dormir y llega un momento en el que me quiero acostar y mi cabeza no para", explicó Macaluso, "un poco pasada de rosca". La reportera admitió que "es verdad que el cansancio se empieza a notar en el cuerpo", al igual que se encontraba "en constante conflicto conmigo misma para saber cuándo es necesario poner una pausa a esta cobertura, por una cuestión lógica de salud", por lo todavía no tenía clara una decisión que, finalmente, comunicó un día después. Macaluso se refirió entonces no solo a su cansancio, sino también a la inquietud de su propia familia, "a pesar de que lo entienden y me apoyan". "Estos últimos catorce días han sido un dilema constante conmigo misma para poder saber qué decisión tomar", se sinceraba la argentina.

"Es importante escucharse a uno mismo"

Tras mucho pensar e incluso consultar con "mi círculo de amigos y familiares", Macaluso comunicó que "he tomado la decisión de volver a España", lo que "por un lado me alegra un montón" ante la perspectiva de reencontrarse con sus seres queridos. No obstante, para la periodista también pesaba "el momento en el que me tenga que despedir" de las personas que la habían acompañado todo ese tiempo. "Se me hace el corazón pedacitos", reconocía la argentina, emocionada tras la que, para ella, "fue mi primera cobertura de este tipo y he aprendido muchísimo, he crecido mucho". "Duele y fue muy difícil para mí entender cuándo ponerle una pausa, pero entendí que es muy importante, en este tipo de trabajos, escucharse a uno mismo y escuchar al cuerpo", concluyó Macaluso.