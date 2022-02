Tras la agresión de Rusia a Ucrania hace apenas cinco días, los medios y programas han seguido informando de la situación en el país, entre ellos 'El programa de Ana Rosa'. El formato a cargo de Patricia Pardo contactó en la mañana del lunes 28 de febrero con la corresponsal Sol Macaluso, quien trataba de cruzar la frontera a Polonia. Una conversación en la que la reportera terminó protagonizando un emotivo momento al hablar de la estrecha relación de aquellos que los habían acompañado y guiado durante su viaje, y de la petición que su guía le había hecho a las puertas de su salida de Ucrania.

Sol Macaluso, emocionada al hablar con Patricia Pardo en 'El programa de Ana Rosa'

"La situación que estamos viviendo con el equipo es particularmente sensible, porque nos acercamos a la frontera, lo que indica que la familia de mi camarógrafo y mi guía cruzan y ellos se quedan aquí en el país", relató la reportera, quien dejó claro que iban "minuto a minuto", dada la delicada situación en la que se encontraban, aunque "para quienes trabajamos en prensa es diferente que para quienes no lo son". "La familia de mi camarógrafo, al no tener acreditación de prensa, a lo mejor tiene que hacer muchas horas de cola. Estamos hablando de hasta veinte o veinticinco horas para poder cruzar la frontera, y con un niño pequeño", explicó Macaluso, tras lo cual añadió que "para nosotros sería más fácil, pero no queremos separarnos y aquí nuestro guía nos ha pedido muy emotivamente que nos llevemos a su hija, por favor".

La presentadora preguntó entonces cómo lograban organizarse, encontrar alojamiento y demás necesidades a pesar de su situación. "Nuestros maravillosos y estupendos chicos se encargan de eso. Con el dolor, además, que implica tener que saber que se van a separar de su familia", respondía Macaluso, emocionada. Con voz ahogada y al borde del llanto, la reportera manifestó que "a esta gente la conozco desde hace más de un mes. Hemos compartido todo el día información y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que vengan y te digan 'por favor, llévate a mi hija. Hazte cargo de ella y que no le falte nada'. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras". Fue entonces cuando Pardo le preguntó si se iba a quedar con la pequeña: "claro, es mi familia ahora. Es mi hermana".

"Somos una familia grandiosa"

A la hora de indagar sobre la posibilidad de si tenían un plan o sabían "cuándo vas a poder reencontrarte con sus papás", Macaluso confesó que "no lo tenemos claro y esa es justamente la parte más dura, que uno se compromete pero no sabe hasta cuándo". "Yo hablé con mi familia y también con nuestro equipo de trabajo en Madrid. El tiempo que haga falta y lo que haga falta. Nosotros ahora somos una familia numerosa y grandiosa de personas increíbles", añadía la reportera, quien pudo hablar de la complicada situación del padre de la niña, que ahora tendría que ir a buscar a su mujer "a cuarenta minutos de Kiev, mientras sus padres "todavía están en un refugio en Kiev, pero no quieren abandonar la capital", a lo que se sumaba el hecho de que "son muy mayores". "Es todo muy complicado, es un drama", reconoció Macaluso, afectada. "Bueno, esa niña tiene una gran madrina", trató de animarla Pardo, antes de poner in a la conexión. "Espero que sí", deseó la corresponsal.