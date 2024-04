Sonia Monroy sorprende en 'El simpatizante' al compartir plano con Robert Downey Jr.

Por Mario de Hipólito de Sande |

Tras su salto a la fama como fundadora del grupo Sex Bomb, Sonia Monroy se mudó a Los Ángeles, donde lleva aproximadamente 15 años tratando de hacerse un hueco como actriz. Sin embargo, no le está siendo nada fácil, pues, entre reality y reality, lo máximo que ha conseguido son papeles como figurante en series como 'Anatomía de Grey', 'El abogado del Lincoln' y ahora también en 'El simpatizante'. Pero hasta el momento no ha logrado su gran oportunidad como protagonista.

Sonia Monroy como figurante en 'Anatomía de Grey'

En el segundo capítulo del thriller de espionaje, 'El simpatizante',Las reacciones de la gente no se han hecho esperar,. No obstante, no es la primera vez que esto sucede,de superproducciones estadounidenses.

La serie de HBO Max en la que ha participado la colaboradora de televisión está ambientada en la guerra de Vietnam y muestra una realidad en la que todos buscan desesperadamente la forma de coger los últimos aviones que salen del país. El protagonista, un espía comunista mitad francés y mitad vietnamita, lucha durante los últimos días de la guerra, pero finalmente es exiliado a Estados Unidos, donde vivirá en una comunidad de refugiados survietnamitas. Se trata de una miniserie basada en una novela escrita por Viet Thanh Nguyen, ganadora de un Pulitzer.

La metedura de pata de Sonia Monroy en 'Anatomía de Grey'

Durante una de sus experiencias como figurante, concretamente en 'Anatomía de Grey', Sonia Monroy reconoció haber metido la pata. "Firmamos un contrato de confidencialidad y grabé un vídeo para una amiga, pero no pensaba que fuese a llegar a mayores", confesó en 'Fiesta'. Tras la filtración de esta información, la gente especuló mucho sobre cuál sería su papel en la serie, llegando a bromear con que podría unirse al reparto principal. A pesar de haber sido un error que asegura que fue sin "mala intención", podría haber acabado con su oportunidad de participar en la ficción.