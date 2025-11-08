Por Sandra Alcaide Barrón |

Juan del Val, ganador del Premio Planeta, y Ángela Banzas, finalista, acudieron al programa del viernes 7 de noviembre de 'Y ahora, Sonsoles' para recordar su gran velada y hablar sobre sus novelas. Allí, Sonsoles Ónega, ganadora del mismo premio en el año 2023, lanzaba su propia crítica a la organización del galardón tras una metedura de pata suya con la invitada.

En primer lugar, el programa emitía unas imágenes de la gala para remorar el gran momento que vivieron ambos invitados, incluyendo el emotivo discurso de Juan del Val a su esposa, Nuria Roca. Por otro lado, respecto a la pregunta de la presentadora sobre si recordaban algo de esa noche, este afirmaba que sí porque se mentalizó y "quiso ser consciente".

Juan del Val durante su entrevista en 'Y ahora, Sonsoles'

Tras esto, la presentadora daba paso a un fragmento del programa anterior de 'El hormiguero' en el que Nuria Roca contaba indignada que su marido había dado su premio a sus padres en lugar de guardarlo en su casa. "La cuestión es protestar", comentaba Juan del Val entre risas.

Carlota Baró y Verónica Sánchez en el rodaje de 'Las hijas de la criada'

El próximo estreno de 'Las hijas de la criada'

Frente a esta anécdota, aquíal preguntarle por su premio a Ángela Banzas, la cual no recibió nada por haber llegado sido finalista del Premio Planeta. Por esto, la presentadora lanzaba su queja contra la organización: "Es una cosa que yo hablaba con Alfonso Goizueta y dijo ''. Deberían darle un boli que ponga 'finalista' o algo". "", apoyaba Juan del Val.

Además de su propio premio, Ónega también tiene una serie en marcha. 'Las hijas de la criada', la ficción de Atresmedia basada en la novela de la presentadora con la que ganó el premio Planeta en 2023 se estrena el próximo 30 de noviembre en Atresplayer. La serie protagonizada por Carlota Baró, Verónica Sánchez y Alain Hernández se sitúa en Galicia y Cuba y relata la trama familiar de los Valdés.