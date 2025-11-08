FormulaTV
UN PEQUEÑO DETALLE

Sonsoles Ónega lanza una crítica al Premio Planeta durante su entrevista a Juan del Val: "Me parece fatal"

La presentadora criticó que solo recibiera un premio la persona ganadora.

Sonsoles Ónega lanza una crítica al Premio Planeta durante su entrevista a Juan del Val: "Me parece fatal"
©Atresmedia
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Sábado 8 Noviembre 2025 12:44 (hace 13 minutos)

Juan del Val, ganador del Premio Planeta, y Ángela Banzas, finalista, acudieron al programa del viernes 7 de noviembre de 'Y ahora, Sonsoles' para recordar su gran velada y hablar sobre sus novelas. Allí, Sonsoles Ónega, ganadora del mismo premio en el año 2023, lanzaba su propia crítica a la organización del galardón tras una metedura de pata suya con la invitada.

En primer lugar, el programa emitía unas imágenes de la gala para remorar el gran momento que vivieron ambos invitados, incluyendo el emotivo discurso de Juan del Val a su esposa, Nuria Roca. Por otro lado, respecto a la pregunta de la presentadora sobre si recordaban algo de esa noche, este afirmaba que sí porque se mentalizó y "quiso ser consciente".

Juan del Val durante su entrevista en &#39;Y ahora, Sonsoles&#39;
Juan del Val durante su entrevista en 'Y ahora, Sonsoles'
Tras esto, la presentadora daba paso a un fragmento del programa anterior de 'El hormiguero' en el que Nuria Roca contaba indignada que su marido había dado su premio a sus padres en lugar de guardarlo en su casa. "La cuestión es protestar", comentaba Juan del Val entre risas.

Frente a esta anécdota, aquí llegaba la metedura de pata de Sonsoles Ónega al preguntarle por su premio a Ángela Banzas, la cual no recibió nada por haber llegado sido finalista del Premio Planeta. Por esto, la presentadora lanzaba su queja contra la organización: "Es una cosa que yo hablaba con Alfonso Goizueta y dijo 'Me parece fatal que al finalista no le den ni un boli'. Deberían darle un boli que ponga 'finalista' o algo". "Dos trofeos, debería ser así", apoyaba Juan del Val.

Carlota Baró y Verónica Sánchez en el rodaje de &#39;Las hijas de la criada&#39;
Carlota Baró y Verónica Sánchez en el rodaje de 'Las hijas de la criada'

El próximo estreno de 'Las hijas de la criada'

Además de su propio premio, Ónega también tiene una serie en marcha. 'Las hijas de la criada', la ficción de Atresmedia basada en la novela de la presentadora con la que ganó el premio Planeta en 2023 se estrena el próximo 30 de noviembre en Atresplayer. La serie protagonizada por Carlota Baró, Verónica Sánchez y Alain Hernández se sitúa en Galicia y Cuba y relata la trama familiar de los Valdés.

