Por Pedro Xosé Martínez Gómez

David Andújar y David Insua entrevistan cada semana en "Menudo Cuadro", podcast de Podimo, a diversas personalidades mediáticas y relevantes dentro de la cultura popular española. En el capítulo 96 han recibido ni más ni menos que a Terelu Campos, una invitada deluxe para cerrar la quinta temporada. La presentadora no podría haber ido en mejor momento con el repentino fin de 'Sálvame' después de más de una década en emisión.

Terelu Campos en 'Sálvame'

Esto último es algo que los presentadores no iban a pasar por alto en la entrevista, y así lo demuestran preguntándole cómo está viviendo el momento actual profesional. "", responde Campos. Cuenta a continuación que, la cual le enseñó una noticia publicada por El Mundo. "Se lo mando a Óscar Conejo y le digo: '¿Esto qué es?', y ya el resto pertenece a la intimidad del director conmigo, pero". Sobre la filtración en la prensa, afirma no tener ni idea de cómo se produjo. "Una de las cosas que 'Sálvame' me enseñó fue a relativizar muchas cosas. Lo que hoy es horroroso, mañana se ha olvidado", comenta la presentadora con orgullo.

Terelu Campos también habló sobre otros momentos de su carrera, como sus inicios en la radio y la relación laboral con su madre, María Teresa Campos. "Empiezo en la radio nacional y empiezo con mi madre y con Arturo González". Según la colaboradora de 'Sálvame', trabajar con su madre no ha sido siempre lo más fácil: "Mi madre siempre ha sido estricta. Llegaba cinco minutos tarde y me decía: 'Igual no quieres trabajar en esto', y a mí eso me lo ha dicho en una reunión delante de todo el mundo. Yo soy sperpuntual, llegué tarde dos días y delante de todo el mundo me lo dijo".

La presentadora compartió además uno de los momentos más recordados de su trayectoria profesional, cuando dio en 'Con T de Tarde' la exclusiva de que el príncipe estaba comprometido con Letizia Ortiz. "Ese día me puso a caldo en maquillaje de TVE. Ella lo que no sabía es que yo todavía tenía amigas allí". La conductora describió además cómo fue el momento en el que compartió la información en directo, que en un principio habían decidido no revelar. "Mi madre me escribe y me dice: 'Sé que lo sabes, di el nombre'. Y yo, si mi madre dice que lo diga, lo digo". Fue entonces cuando pronunció la famosa frase que expuso en directo en televisión a la pareja real: "¿Pero entonces de quién habláis? ¿De Letizia Ortiz? Porque sé que estáis hablando de Letizia Ortiz".

Una larga carrera profesional

Después de recorrer y comentar junto a la presentadora los mejores y más destacables momentos de sus 40 años de profesión, David Andújar le pregunta cuál ha sido la etapa más feliz de su carrera. "Telemadrid, sin lugar a duda", responde ella. "En 'Con T de tarde' me pasaron muchas cosas profesionales y personales. Me casé. Me quedé embarazada. Nació lo más importante de mi vida, mi hija. Me separé".