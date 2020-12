Sonsoles Ónega se queda sola en el plató de 'Ya es mediodía' por una inocentada: "Tenía sudores fríos"

Sonsoles Ónega se convirtió durante el pasado 28 de diciembre en víctima de una tradicional broma con motivo del día de los Inocentes. La presentadora de 'Ya es mediodía' pensó, durante varios minutos, que el programa sufriría un repentino cambio de planes en pleno directo que le dejó "sudores fríos".

Sonsoles Ónega apenas logra contener los nervios al ser víctima de una inocentada

"Me están diciendo que los colaboradores del 'Fresh' han sufrido un imprevisto en la M40 con el conductor que los traía", comenzaba comunicando la presentadora. El programa debía, como cada día, realizar un cambio de colaboradores para pasar de tratar los temas de política y actualidad a los temas referentes al mundo del corazón. Fue en ese momento cuando le comunicaron por el pinganillo que estos no habían llegado por un incidente y que tendría que quedarse sola: "Si me queréis dejar sola, pues me dejáis sola", decía Ónega a sus tertulianos de temática política.

Unos minutos más tarde y tras la emisión de un vídeo, aparecían de repente Marta López, Rosa Benito y Miguel Ángel Nicolás, colaboradores de 'Ya es mediodía Fresh', gritando "¡Inocente!" y provocando las risas de Ónega. "¡Venga, idos! ¡Venga, fuera la política!" exclamaban los tertulianos a su entrada, "echando" a los expertos en actualidad política. "Yo me lo he creído, me han entrado unos sudores fríos..." decía aliviada la presentadora.

"Mi madre estaba llorando"

La inocentada provocó carcajadas en el plató, sobre todo cuando los colaboradores escondidos descubrieron que los periodistas invitados a la tertulia política decidían no abandonar el plató y se unían a comentar el caso Cantora y los desencuentros entre la familia Pantoja: "¡Pensábamos que se iban a ir!". Los bromistas lograron engañar incluso a la madre de Marta López, que escribió preocupada a su hija: "Mi madre estaba llorando, preguntándome qué había pasado con el coche". Rosa Benito bromeaba: "¡Anda que los otros estaban encantados de seguir en el 'Fresh'!".