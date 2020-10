Sonsoles Ónega: "Criticar a Telecinco es un deporte nacional"

La periodista Sonsoles Ónega se ha convertido en uno de los rostros más destacados del plantel de presentadores de Mediaset España. Conduce con éxito el magazine 'Ya es mediodía' y se ha estrenado también en el terreno del entretenimiento puro y duro con el reality 'La casa fuerte' en Telecinco. Tras estos dos formatos, Ónega encara un nuevo reto en la misma cadena. 'Quijotes del siglo XXI' se estrenó el pasado 8 de octubre para dar a conocer a personas que a lo largo de su trayectoria vital han luchado por conseguir un mundo mejor, asumiendo en primera persona múltiples dificultades para mejorar la vida de los demás. Son sin duda auténticos Quijotes y, por ello, Telecinco y Unicorn Content han querido darle su espacio en el late night de la noche de los jueves.

FormulaTV ha entrevistado a la periodista para conocer de primera mano las claves de este nuevo espacio de Telecinco. Paralelamente, Ónega hace también balance de su trabajo en 'Ya es mediodía', donde sigue ejerciendo el rol de presentadora, habla de la segunda edición del reality 'La casa fuerte' y también analiza algunos asuntos de actualidad como la polémica que rodea al intento de asesinato a Josep Maria Mainat o el papel de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en los medios de comunicación. Además, responde a la crítica que la presentadora y actriz Elisa Mouliaá hizo a 'La isla de las tentaciones' recientemente.

Sonsoles Ónega presenta 'Quijotes del siglo XXI'

¿Qué podemos encontrar en 'Quijotes del siglo XXI', tu nuevo programa?

Vamos a contar las historias de hombres y mujeres que han plantado cara al sistema, a lo establecido. Que han hecho de sus luchas personales, su vida. Desde Cándido Ibar, que ha dedicado todos sus esfuerzos a luchar para que se haga justicia con su hijo Pablo, hasta el relato de una mujer de casi 80 años que lleva décadas, ¡décadas!, acogiendo a presos y nunca les pregunta por sus crímenes. Es una docuserie de personajes apasionantes que no siempre o, mejor dicho, casi nunca ocupan el espacio que merecerían en las portadas de los periódicos.

¿Cuál es tu papel en él?

Me han encomendado la prescripción del formato y además he participado en su puesta en escena. El trabajo -y es justo reconocerlo así- de selección de personajes, de grabación de entrevistas, etcétera, es del equipo de Unicorn.

Estamos para poner el acento en las contradicciones de los políticos

¡Los hay! Y más de los que creemos. Pero, fíjate, siempre he pensado que todos, de una u otra manera, luchamos sin saber que lo estamos haciendo. De eso sabemos mucho las mujeres, que peleamos cada día por cambiar las reglas del juego.

¿Cuál es el testimonio de todos los que han pasado por el programa que más te ha emocionado y/o sorprendido?

¡No me hagas elegir uno! Todos me han conmovido. Y te diré más... no conocía a la mayoría. Encontrarte con sus relatos ha sido lo mejor de esta nueva aventura.

Conduces 'Ya es mediodía', programa en el que se habla diariamente del coronavirus. ¿Crees que los medios deberíamos haber sido más duros y enseñar imágenes más duras para concienciar?

Es una duda. ¿Habríamos concienciado más si hubiéramos enseñado la ristra de ataúdes a las puertas de una residencia? Tengo mis dudas. Creo que aún no somos conscientes del daño emocional de esta pandemia. Aún no hemos pasado a limpio sus efectos. Y te habla alguien que no ha tenido que sufrir una muerte. No quiero ni imaginar a quienes han perdido a familiares.

Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía'

Meses atrás, una conexión con Isabel Díaz Ayuso en la que evidenciaste cómo era la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid se hizo viral y fue aplaudida en redes. ¿Cómo lo viviste? ¿Se debería ser más contundente con los políticos?

No le he dado mucha importancia a aquello que sucedió. Quizá ella se expresó mal o quiso decirlo de otra manera... Y para eso estamos los "escuchantes": para poner el acento en las contradicciones de los políticos. No sé si somos contundentes o deberíamos serlo más, pero tengo claro que ahora más que nunca hay que poner a los políticos frente al espejo de su gestión.

Algunos critican el peso mediático que se da a la "okupación", ¿crees que ha sido excesivo en algunos momentos?

No tengo esa percepción. La "okupación" es un problema tremendo y todo lo que podamos hacer para revertir este tipo de situaciones estará bien hecho.

El "caso Mainat" se ha convertido en gran protagonista de los programas de Telecinco. ¿Cómo viviste esa primera conexión en tu programa con Miquel Valls y Alina?

¡Imagínate mi cara de pasmo! El asombro fue máximo. Íbamos a hacer una conexión puramente informativa con Miquel Valls y nos encontramos con el primer capítulo del "show". Y lo etiqueto desde el respeto absoluto y sin olvidar que hay una denuncia por intento de asesinato. ¡Palabras mayores!

Hay que tener mucho talento para hacer 'La isla de las tentaciones'

Es probable que el espectador olvide el origen del asunto que, insisto, es una denuncia por intento de asesinato. Ha sido todo tan rocambolesco que, en algún momento, te confieso que hasta yo he dudado de que fuera verdad. ¡Pero lo es! No hay ninguna duda porque existe un procedimiento judicial.

¿Qué responderías a los que critican la amplia cobertura que se ha hecho del tema en los diferentes formatos de Telecinco?

Criticar a Telecinco es un deporte nacional, pero los temas por los que nos critican acaban teniendo cobertura en todos los medios.

Sonsoles Ónega

Este verano presentante 'La casa fuerte'. ¿Qué balance haces de tu trabajo en el programa?

El balance ha sido muy positivo por todo lo que he aprendido de un formato de entretenimiento.

En los últimos días, Elisa Mouliaá ha criticado 'La isla de las tentaciones' y realities similares. ¿Qué responderías a la presentadora teniendo en cuenta que tú trabajas en Telecinco?

Hay que tener mucho talento para hacer formatos que permiten a su audiencia olvidar por unas horas sus preocupaciones.