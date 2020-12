Sonsoles Ónega entrevista a Martínez Almeida entre bromas y piropos: "A usted le quieren en todas partes"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entró en directo en 'Ya es mediodía' para hablar sobre el repunte de contagios entre los madrileños a consecuencia del coronavirus. Sin embargo, las bromas y los piropos no tardaron en aparecer, también por parte de Sonsoles Ónega. La complicidad presentadora-alcalde se notaba en el ambiente.

Martínez Almeida y Ónega durante su entrevista en 'Ya es mediodía'

Los comentarios jocosos comenzaron a surgir desde el primer momento. El programa venía de emitir una telepromoción sobre un robot de cocina, que no le vendría mal a Martínez Almeida "para estas navidades". Y, es que, según apostilló, "no sabe hacerse ni un huevo frito". Ante este sorprendente comentario, Ónega no dudó en afirmar entre risas que "le quieren en todas partes. ¡Cómo no le van a querer!".

Las risas se sucedían, poniendo de manifiesto la buena sintonía entre ambos. Cuando quedaba poco tiempo de entrevista, Sonsoles Ónega comentó con hilaridad: "No le puedo dejar a usted viendo publicidad, que se lo compra todo", a lo que el alcalde madrileño respondió con una carcajada. Sin embargo, las buenas palabras no pararon aquí. Justo después, la presentadora mencionó la distinción con la que el estado de Chile le ha condecorado y no dudó en piropearle diciendo: "Hasta allende los mares le ponen a usted medallas".

Almeida se posicionó del lado Isabel Pantoja en el Caso Cantora

José Luis Martínez-Almeida no tiene problema alguno si tiene que tratar cualquier tema, hasta de crónica social. En pleno boom del Caso Cantora, el alcalde de Madrid rompió una lanza a favor de Isabel Pantoja, afirmando que "madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos cuando te falta". De hecho, animó a ambas partes a "hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo". Para finalizar, confesó: "Yo lo he sentido, he perdido a una madre y sé lo que es".