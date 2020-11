Sonsoles Ónega le da un corte a Javier Negre: "Eso aquí no lo puedes decir"

Javier Negre es uno de los periodistas más polémicos actualmente, conocido por su controvertido canal de YouTube, donde fomenta la crispación de los ciudadanos hacia el Gobierno por la gestión de la pandemia. Eso es lo que ha hecho también en 'Ya es mediodía', donde ha afirmado que "lo mínimo" que deberían hacer los ciudadanos es abuchear a Pedro Sánchez.

Ante ese comentario, Sonsoles Ónega ha estallado: "No, no, no. Bajo ningún concepto. Desde los platós de televisión no podemos decir que lo mínimo que se puede hacer es abuchear a un presidente del Gobierno". La periodista se ha posicionado en la línea de opinión de Ana Terradillos, que también afirma que la labor de los profesionales de la comunicación es "sosegar" el ambiente de crispación.

Sonsolés Ónega estalla contra Javier Negre en 'Ya es mediodía'

Negre ha continuado defendiendo al reducido grupo de 10 personas que han abucheado a Pedro Sánchez y a Salvador Illa a las puertas del Hospital Universitario La Paz en Madrid. "Es un derecho", ha asegurado el periodista. "Si dices lo mínimo, ¿qué es lo máximo?", ha reflexionado entonces la presentadora, visiblemente molesta por la actitud del tertuliano. Negre ha negado que alentase ningún tipo de agresión contra un representante público, pero ha vuelto a reiterar que considera que "un abucheo se hace de forma diplomática y civilizada".

Negre se mantiene en su postura

Negre no ha querido retractarse ni rebajar el tono y ha argumentado que "la izquierda" alentó a los ciudadanos a protestar contra el PP durante la crisis del ébola. "Yo he estado en platós donde se ha caldeado el ambiente por la muerte de un perro por ébola y es una auténtica vergüenza", ha dicho el periodista. Ónega le ha replicado diciendo que ella condena ambas actitudes, pero que ella considera que está situación es "aún más grave".

Negre ha continuado con sus críticas hacia el Gobierno y ha asegurado que Sánchez llegó al poder con una "moción ilegítima". Ónega tampoco ha podido callarse ante esa falsedad: "Eso no lo puedes decir. Al menos en este plató no. El elemento de la moción de censura es constitucional". "Javier, es que tú sabes la influencia que tenemos", le ha recordado Terradillos. "¡Claro que la tenemos!", ha sentenciado la presentadora.