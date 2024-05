Soraya modifica su vestuario de los puntos de Eurovisión para evitar confusiones con la bandera de Palestina

Por Sergio Navarro |

Ya se está celebrando la gran Final del Festival de Eurovisión 2024 y como todos sabemos, Soraya Arnelas va a ser la encargada de dar los puntos de España. Concretamente será desde Benidorm, donde ha estado hoy mismo con FormulaTV para contarnos cómo está preparándose para este momento tan especial.

Encuentro de Soraya Arnelas con el equipo de FormulaTV

Justo la noche anterior, la del viernes 10 de mayo, fueron los ensayos, donde se determinó un cambio en el vestuario para no "entrar en polémicas", tal y como ella misma nos ha revelado. Y es que "que voy a llevar", pero al final no será así por un motivo claro.

"Ayer, mientras estábamos haciendo las pruebas de maquillaje y ropa, resulta que me di cuenta de justo la bandera de Extremadura es igual que la de Palestina: verde, blanca y negra. Solo que la de Palestina lleva la franja roja", narra la artista, que ha decidido no hacer finalmente ese guiño a su tierra "por decisión propia, como no quiero politizar ni entrar en debates, al final he decidido no ponerme banderas de ningún tipo".

Nos ha reiterado que su decisión, porque aunque dentro de España sí que podamos saber cómo es la bandera de Extremadura, "no quiero que se confunda nada". Pero que nadie se preocupe, que nos ha dicho que su tierra va a tener su hueco durante la intervención de 30 segundos, de dos modos distintos.

Los dos guiños a Extremadura

Aun así, Soraya Arnelas nos ha asegurado lo siguiente: "Intentaré poner mi mejor acento extremeño para esta noche". Y aunque no quiera que haya banderas, tiene un as bajo la manga: "Que sepa mi gente de Extremadura que en cierta manera sí que voy a llevar los colores, porque el traje es verde, voy con guantes negros y yo soy más blanca que la tetilla de una monja".