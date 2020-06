María Patiño desvela que Anabel Pantoja gana hasta 20.000 euros al mes gracias a sus redes sociales

Anabel Pantoja continúa siendo cuestionada por el último secreto desvelado por 'Sálvame', un directo que hizo en sus redes sociales tras volver de una fiesta. Aunque luego se arrepintió y lo borró, en él se podía ver cómo se enfrentaba a su novio Omar "El Negro" y exhibía una actitud "demasiado alegre", tal y como definió el programa.

Los colaboradores de las tardes de Telecinco han debatido si, tal y como plantea Alonso Caparrós, la sobrina de Isabel Pantoja ha convertido las redes sociales en una adicción con la que suplir sus inseguridades. Sin embargo, María Patiño ha defendido que, lejos de un simple enganche al teléfono móvil, es una profesión por la que recibe una alta remuneración económica.

Anabel Pantoja ganaría 20.000 euros mensuales gracias a las redes

Según la presentadora de 'Socialité', Anabel Pantoja recibiría hasta 20.000 euros mensuales por sus publicaciones en Instagram gracias a sus 1,1 millones de seguidores. Defiende que "es una preceptora creíble por su autenticidad, no vende lo que no es" y argumenta que "es un perfil de una chica normal, rellenita, no es la típica top model". Patiño pone de ejemplo a Dulceida, que según ella "es la Top de las influencers porque es una chica normal", si bien sus compañeros discrepan.

Mínimo 4.000 euros al mes

"Conozco a su community manager, conozco la empresa en la que está y conozco las marcas con las que colabora", continuaba la periodista. Mientras Kiko Hernández se ha posicionado contrario a esta información porque "si fuera cierto Anabel no estaría en 'Sálvame'", Carlota Corredera ha replicado que "para tener tantas marcas necesitas un escaparate como este". Kiko Matamoros cree que las marcas con las que trabaja su compañera son "de perfil bajo" y Mila Ximénez, por su parte, afirma que la influencer le ha contado cosas por las que "no creo que gane tanto".

Para incidir en su información, Patiño asegura que Anabel ha llegado a ganar "cerca de 4.000 euros por tres Stories en una mañana" con una marca con la que ella misma ha trabajado. La periodista añade que ese es el mínimo mensual de la joven Pantoja, mientras que Carlota Corredera ha compartido algunos mensajes recibidos por otros influencers con un volumen similar de seguidores: "Hay gente que me dice que es muy factible y otra que puede ser algo puntual de un mes y que otros meses gane entre 3.000 y 10.000 euros".