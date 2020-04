Anabel Pantoja, en tratamiento por los síntomas del coronavirus: "Hay que recuperarse"

La crisis del coronavirus continúa afectando a la población española y de todo el mundo, así como a algunos de los rostros televisivos más reconocidos. Anabel Pantoja ha sido la última en anunciar que ha padecido los síntomas relacionados con la pandemia y, por tanto, se ha puesto en manos de especialistas médicos. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, ha querido tranquilizar a sus fans y explicarles el motivo de su ausencia en los días anteriores.

"Hola chicos, ¿qué tal? Este vídeo lo hago para toda esa gente que me está preguntando que por qué no conecto con vosotros para cocinar, para bailar o simplemente para hacer ejercicio", comienza a decir en el videomensaje, tratando de esbozar la mejor de sus sonrisas. "Voy a conectarme pero he tenido un fin de semana y una semana un poquito delicada,", aclaraba, ya que su casi millón de seguidores en Instagram está acostumbrado a verla muy activa en su perfil.

Anabel Pantoja anuncia que tiene los síntomas del coronavirus

A la vista de estos síntomas, la sobrina de Isabel Pantoja acudió a su centro de salud más cercano para ponerse en manos de los expertos. "Ya he ido al médico, está todo bien, me ha mandado un tratamiento", explica, si bien el colapso del sistema sanitario le ha impedido descubrir si, en efecto, tiene coronavirus: "No han considerado hacerme la prueba porque obviamente hay gente muchísimo más grave que yo".

No obstante, la colaboradora de 'Sálvame' está decidida a superar su bache de salud: "No sabemos si lo tengo o no pero simplemente os digo que estoy aquí en cuarentena, que yo me quedo en casa". Asimismo, ha pedido a todos "seguir las pautas, hay que recuperarse" y anuncia que "por supuesto, volveré para cocinar, para entreteneros y para darlo todo" antes de despedirse con un beso y un sonoro "¡os quiero!".

Otros casos del universo Telecinco

Anabel Pantoja no es el único rostro ligado al universo de Mediaset España que ha manifestado síntomas del temido coronavirus. La pareja formada por Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán fuera la primera en expresar que estaba tomando precauciones ante el malestar que habían experimentado ambos, y Diego Matamoros dio a conocer días después que había dado positivo en las pruebas médicas. Todos ellos se recuperan en sus hogares estos días sin grandes complicaciones y esperan estar muy pronto dando guerra de vuelta a los platós.