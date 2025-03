Por Redacción |

La policía ha asegurado en 'Sueños de libertad' que Jesús se suicidó. Sin embargo, la familia De la Reina, a excepción de Marta, no se ha creído esta teoría, ya que no la ven coherente con su carácter. Como decíamos, a su hermana sí que le atormenta esta hipótesis y así se lo hace saber a Fina. Por otro lado, Begoña y Damián le han ocultado a Julia los detalles de la muerte de su padre. Además, María, ante el temor de que la echen de la casa, ha llevado a cabo un plan para prolongar su estancia.

Luis y Joaquín se encuentran en una situación llena de tensión, dado que no son capaces de llegar a un acuerdo sobre cómo afrontar la situación del balneario. Además, a Digna ya le han mostrado cuál sería la única solución financiera para que perfumerías De la Reina no se fuera a pique. Esta situación ha preocupado enormemente a Luz y Gema, quienes han coincidido en que debían hacer algo. En otro orden de cosas, Fermín ha tenido un buen gesto con Irene que ha ayudado a que empiecen a mirarse de otro modo. En cuanto a don Pedro, ha pagado a Górriz para que desapareciera y así no dejar cabos sueltos.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el miércoles?

En el episodio 274 de 'Sueños de libertad', que se emite el miércoles 26 de marzo, Julia seguirá sin comer por el dolor que siente por la muerte de su padre. Quien también está afectada es María, pero por la pérdida de su hijo, lo que la llevará a querer colaborar con la casa cuna. En medio de todo esto, Luz se preocupará con Luis cuando, al hablar con el doctor Herrera, descubra que la anosmia podría ser grave. En cuanto a Marta, recibirá una propuesta de negocio de Carmen.

Las presiones de don Pedro estarán bajo sospecha de Irene, quien le pedirá explicaciones por la repentina dimisión de Górriz. Además, todo esto llevará a que Joaquín le dé una noticia crucial a su familia sobre su continuidad en el cargo que ocupa en la empresa. Toda esta frustración la desahogará con Gema. Y en cuanto a la propuesta que le hizo a Pelayo sobre el balneario, este tomará una decisión.