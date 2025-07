'Sueños de libertad' chantajeará a Marta, hará una oferta a Luz y robará un beso a Claudia

Por Redacción |

Sueños de libertad ' se acercaba al final de su semana con el capítulo 342 emitido el jueves 3 de julio de 2025. En él, Joaquín le pidió disculpas a don Pedro por lo ocurrido durante la cena y le manifestó su agradecimiento por la forma en que actuó tras la muerte de Jesús. A su vez,

Por su parte, don Pedro, receloso de las intenciones de Gabriel, le solicitó a Irene que lo observara muy de cerca. Carmen se enteró de que se había abierto una plaza para conductor en la fábrica, lo cual despertó su interés y Gabriel conoció a Luis y no tardó en mostrar una marcada curiosidad por el oficio de perfumista. Al mismo tiempo, Marta le rogó a Pelayo que no la presionara respecto a la idea de tener hijos, ya que no era algo que deseara en ese momento.

Claudia se encara en Chema en 'Sueños de libertad'

Mientras tanto, Luz recibió con ansiedad los resultados de su examen. Raúl, afectado por el conflicto con María, tomó una decisión difícil sobre su permanencia en casa De La Reina. Por último, María confrontó a Gabriel y le exigió transparencia: si realmente quería contar con su apoyo, debía revelarle de una vez por todas cuáles eran sus verdaderas intenciones.

¿Qué pasará mañana?

Para terminar la semana, 'Sueños de libertad' lanza el episodio 343 el viernes 4 de julio en el que Andrés empezará a sospechar de que la decisión de Raúl de marcharse está relacionada con María. Cristina sorprenderá a Gabriel curioseando en el laboratorio, lo que despertará nuevas dudas sobre sus verdaderas intenciones. Luz le dará una buena noticia a Damián: ha aprobado el examen y será oficialmente doctora. Raúl le anunciará a Claudia su decisión de abandonar la colonia, marcando un punto de inflexión en su historia. Mientras tanto, Pelayo, decidido a convencer a Marta, le propondrá incluir a Fina en la crianza del hijo que ambos podrían tener.

Carmen junto a su hermano en 'Sueños de libertad'

Por otro lado, Chema se atreverá a robarle un beso a Claudia, lo que no pasará desapercibido para Carmen, quien tratará de actuar como celestina entre su amiga y su hermano. Gabriel, por su parte, continuará utilizando su encanto para acercarse a quienes le convienen, esta vez enfocando su atención en Joaquín. Luis sorprenderá a Luz con una propuesta importante que podría cambiarlo todo. Finalmente, Damián mostrará su gratitud a Begoña por haber decidido quedarse en casa, valorando su renuncia como un gesto generoso y lleno de amor.