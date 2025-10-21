'Sueños de libertad' descubrirá algo comprometedor de Gabriel, angustiará a Begoña y Chema hará dudar a Raúl

Por Redacción |

Tras lo que pasó en el capítulo de 'Sueños de libertad' del lunes 20 de octubre, Gabriel regresó junto a Begoña, quien cargaba con la culpa de que él entrara en la sala de máquinas. Mientras tanto, Damián no pudo soportar la magnitud de lo ocurrido y terminó por derrumbarse al saber que, aunque Andrés había sobrevivido, su estado era crítico y seguía en coma. Cristina, incapaz de enterrar sus sentimientos, continua enamorada de Luis a pesar de todo.

En medio del caos, Irene, al ver a Tasio completamente sobrepasado por los acontecimientos, no dudó en brindarle su apoyo. Por otro lado, Begoña y Digna, profundamente afectadas por la situación de Andrés, decidieron que era momento de compartir con Julia un secreto que llevaban tiempo guardando.

Claudia, preocupada en 'Sueños de libertad'

Por su parte, Chema se encontró en su regreso con un panorama desolador tras el accidente de la fábrica. La junta directiva, al evaluar la crisis financiera que amenazaba la continuidad del negocio, concluyó que la única salida viable era encontrar un inversor que inyectara capital. Además, María, impulsada por la rabia y la sospecha, se enfrentó a Gabriel, acusándolo de querer matar a Andrés, aunque él reaccionó con una carta que la compromete directamente.

¿Qué pasará mañana?

Damián y Tasio, tras la explosión de 'Sueños de libertad'

En el episodio del miércoles 22 de octubre de 2025, la ficción de Antena 3 producida por Diagonal TV interrumpirá la campaña de Emma Govantes por la falta de productos disponibles, lo que pondrá en jaque los planes previstos para la colonia. A su vez,

Por otro lado, Irene intentará cerrar un nuevo acuerdo con el dueño de la floristería, buscando condiciones más favorables que permitan hacer realidad el sueño de José. Begoña, profundamente preocupada, seguirá consumida por la angustia ante el estado de salud de Andrés tras el accidente en la fábrica. En paralelo, Damián rechazará rotundamente la idea de vender y hará oídos sordos a la propuesta de Tasio, quien encontrará un aliado inesperado en Joaquín tras contarle lo sucedido.

María, por su parte, anunciará a Julia y Manuela que poco a poco empieza a recuperar la sensibilidad, una noticia que traerá esperanza. Además, descubrirá un dato clave que podría poner a Gabriel entre la espada y la pared, abriendo la puerta a nuevas tensiones y posibles revelaciones.