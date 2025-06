'Sueños de libertad' presentará a un nuevo miembro de la familia y enfrentará a Damián y don Pedro

Por Redacción |

Sueños de libertad ' ha seguido explorando las consecuencias del accidente de María en su emisión del miércoles 11 de junio. En esta entrega, la ficción diaria de Antena 3, que ha provocado que crezca un gran sentimiento de resentimiento en Raúl hacia Andrés, ya que el chófer

Damián ha descubierto por parte del sargento Pontón que se ha perdido todo tipo de rastro de Górriz, mientras que María le ha explicado a don Pedro que ha tomado la decisión de no denunciar a Andrés. No obstante, esta nueva coyuntura no le agrada lo más mínimo a Begoña, que teme que María va a aprovechar la situación para controlar a Andrés en un momento de vulnerabilidad.

Un grupo de niñas en el episodio 327 de 'Sueños de libertad'

Luis ha recibido un importante encargo de un reputado diseñador de moda y Damián ha avisado a Marta y Andrés de cómo ha ido su encuentro con Gabriel. Además, el patriarca de los De la Reina ha reforzado sus esfuerzos por hacerle ver a Digna cómo es realmente don Pedro. Mientras tanto, Irene ha sospechado del auténtico objetivo de Ángel Ruiz y, tras superar su paso por el hospital, María ha recibido el alta y ha vuelto a casa apoyándose en Raúl y Andrés.

Ana Labordeta encarna a una solitaria Irene en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que verá la luz el jueves 12 de junio en la sobremesa de Antena 3, Digna le contará a don Pedro las acusaciones que Damián está propagando sobre su persona. A su vez, Damián le comunicará a sus hijos que finalmente van a conocer a su primo Gabriel y, además, empezará a buscar al mejor especialista disponible para que María se recupere sin problemas.

Después de reunirse con Ángel Ruiz, Irene sospechará que Cristina podría ser su hija, para después descubrir un gran secreto en una conversación con Damián. En paralelo, Begoña llevará a Julia a visitar a María por primera vez desde que aconteció el accidente, mientras que Damián le pedirá a Manuela que organice la cena para Gabriel. Por último, don Pedro intentará achantar a Damián al desmentir sus acusaciones y Gema se sentirá superada por todas sus tareas ahora que Digna se ha mudado.