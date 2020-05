'Supervivientes 2020': Ana María Aldón se convierte en líder y Hugo Sierra se enfada con la organización

En una complicada prueba, Ana María Aldón se impuso a sus compañeros y se alzó, por primera vez en 14 semanas de reality, con el collar de líder. La diseñadora volvió a demostrar su fuerza y equilibrio en un apretado duelo frente a Hugo Sierra. Ambos colocaron 7 piezas en la base, pero tras una tensa espera Lara Álvarez comunicó la decisión: Ana María había aguantado 8 segundos en equilibrio por los 4 del uruguayo, lo que le concedió una merecida victoria por los pelos.

Ana María celebra su collar de líder en 'Supervivientes 2020'

La ganadora de la prueba, que durante todo el concurso no ha parado de pescar y dejarse la piel como superviviente, no podía ocultar su emoción al recoger por primera vez, y justo antes de la final, la recompensa de líder. "¡Es la primera vez que me llevó el collar!", festejaba entre lágrimas mientras se abrazaba a Lara Álvarez. Después cogió a Rocío Flores en volandas para continuar con una de las celebraciones más efusivas que se recuerdan. "¡Te lo mereces más que nadie! ¡Me alegro mucho!", replicó la joven, consciente de la importancia que tenía para ella ese momento.

El enfado de Hugo

Jorge Pérez, que volvió a tener dificultades con el equilibrio y se quedó a cero en la prueba, también le trasladó su enhorabuena. Sin embargo, uno de los concursantes no se quedó conforme con el resultado. Así se lo hizo saber Hugo a la organización del programa. "Hugo está cabreado porque dice que el resto de sus compañeros han visto a sus familiares antes de la prueba y él no", explicaba Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez reprende a Hugo por su enfado

Ya con los micros abiertos, el exjugador de baloncesto reconocía estar molesto con el procedimiento. "Solo me gustaría tener las mismas condiciones que los demás", le espetó al presentador, que no salía de su asombro con la actitud del uruguayo. "No puedes tener este mal perder. No me vengas con cuentos, porque creo que no te los mereces como concursante y porque son ridículos, de abuelo cascarrabias", calificó Jorge Javier. Y añadió: "Si quieres buscarte una excusa que sea más elaborada, no esa chuminada". "Es lo que yo siento. Ahora tengo que decir lo que al señor le apetezca, no te jode", dejaba caer Sierra justo cuando se cortaba la conexión.