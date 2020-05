'Supervivientes 2020': Hugo Sierra y Jorge Pérez, últimos nominados antes de la gran final

En elaboración*

'Supervivientes 2020' celebró este jueves 28 de mayo la antesala de su gran final, en la que estarán seguro Ana María Aldón y Rocío Flores. La primera como líder tras imponerse en una exigente prueba de equilibrio. En el otro lado, Jorge Pérez y Hugo Sierra se convirtieron en los últimos nominados de la edición y los votos de la audiencia dictarán sentencia durante estos siete días.

Con Ana María luciendo orgullosa su collar de líder, lo que la hacía por primera vez inmune en esta tesitura, llegó el turno de las nominaciones. Rocío Flores no dudó en votar a Hugo, al igual que Jorge, que se excusó asegurando que ambos guardaban un trato cordial, "pero ya es por descarte y porque quedamos muy pocos". Hugo nominó a su vez a Jorge, a quien reprochó que no se "involucrase más en las movidas" durante el reality. De nada valió. Eran dos contra uno y el uruguayo se convertía, muy a su pesar, en el primer nominado de la noche.

A continuación, Ana María Aldón ejerció su condición de líder y tampoco escondió sus intenciones señalando a Jorge. "Hombre, está claro. No voy a nominar a Rocío, que es la alegría de mi casa", reconoció ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez. De esta forma, el Guardia Civil queda por segunda semana consecutiva a merced de la audiencia. No sería la primera vez que el público le demuestra su apoyo, al igual que a Hugo, lo que deja una de las parejas de nominados más fuertes de la edición. No en vano, la recompensa es entrar en el podio y quién sabe si ganar el programa.