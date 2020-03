Antonio David estalla contra Belén Ro por Rocío Carrasco: "No te quiere nadie"

Belén Rodríguez y Antonio David Flores se encontraron este domingo en el plató de 'Supervivientes 2020' y la situación no pudo ponerse más tensa. Hace unos meses la periodista dejaba su silla en 'Sálvame', puesto que ocupó el exguardia civil, y la comentarista de realities tiene una estrecha relación con Rocío Carrasco, lo que incrementa la enemistad entre ambos. Por ello, cuando la periodista criticó duramente a Rocío Flores, concursante de 'Supervivientes 2020' e hija de Antonio David tras unas imágenes donde lloraba por su madre, el concursante de 'GH VIP 7' saltó rápidamente en pleno directo e inició una batalla campal de reproches.

"Ya sé que estás aquí para hablar de Rocío (hija), lo que me sorprende es que tu amiga, que es su madre, te permita a ti que estés aquí para morder a su hija", replicaba Antonio David a Belén Rodríguez después de otro comentario de la tertuliana sobre su hija. "Cuéntame mi currículo de por qué estoy aquí, que yo no vengo de ser guardia civil ni nada...", dejó caer la comentarista, una pullita que incendió más a Flores: ", eso es lo que haces, vomitar de la gente", reprochó el colaborador de 'Sálvame'.

Antonio David Flores y Belén Rodríguez

La colaboradora de 'Conexión Honduras' quiso defender la versión de Rocío Carrasco argumentando que su silencio es "para proteger a sus hijos, no como su padre que hace justo lo contrario". Rodríguez se centró en recordarle al exguardia civil su recorrido televisivo criticando a su expareja en los diferentes platós: "Hasta para defender a su hija tiene que hablar de la madre de su hija, que no es capaz de ser autónomo con su propia hija", criticaba la periodista mientras Antonio David se levantaba del sofá y le reprochaba que si "Rocío no habla es porque tiene a secuaces como tú para hablar".

"Llevas 20 años hablando de nosotros"

Sin embargo, Belén Rodríguez continuaba argumentando la posición de su amiga Rocío Carrasco: "Los mismos 20 años que lleva Antonio David exponiendo a sus hijos para vivir de ellos". El padre de la concursante terminaba de explotar contra Rodríguez dejándole ver que, si no fuera por las celebrities que exponen su vida, ella no tendría empleo: "¿Tú dónde estarías? Llevas 20 años hablando de nosotros, criticándonos, injuriándonos y calumniándonos".

El colaborador de 'Sálvame' continuaba atacando a su antecesora: "Que no te quiere nadie, a ver si te enteras, que saliste de 'Sálvame' por la puerta de atrás", algo a lo que Belén Rodríguez quiso quitar hierro dejando ver que tiene una buena relación con sus compañeros. "Si no quiere que hablemos de su hija que no la hubiera expuesto y metido en un reality", concluyó la comentarista.