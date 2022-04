'Supervivientes 2022' dará el pistoletazo de salida el jueves 21 de abril. Por ello, ya se ha producido el encuentro y las presentaciones entre los concursantes, antes de partir juntos a Honduras. Entre ellos se encuentra Anabel Pantoja, una de las supervivientes más mediáticas de la edición.

Anabel Pantoja, en el aeropuerto con sus compañeros de 'Supervivientes 2022'

Desde España, Juan Solís, gran amigo de la infancia de Pantoja, se encargará de defenderla. El joven intervino en 'Sálvame', donde transmitió las últimas sensaciones de la influencer antes de embarcarse en la aventura. "Lo último que me ha dicho es que está supernerviosa, que tiene muchísimas ganas de participar y de llegar lo más lejos posible", contaba.

Solís reconocía que, antes de partir, su amiga había estado preparándose con la ayuda de Omar Sánchez. "El tema anzuelo, ¿era para pescar peces o para repescar a Omar?", bromeaba Nuria Marín. El defensor reconocía que la experiencia en la isla "le va a servir para reflexionar bastante".

"Ella me dijo que ella iba a sufrir, evidentemente, sin pareja, pero que allí se plantean muchísimas cosas y que ella no sabe si cuando salga va a querer estar con Omar o no, o va a querer seguir estando soltera. Así que cuando ella salga y tenga una conversación con Omar...", confesaba Juan Solís.

"Es importante, ella la puerta de Omar no la ha cerrado definitivamente", decía Gema López. "Ella ahora mismo no quiere estar con Omar y quieren estar tal y como están, que están estupendamente los dos, son superamigos. (...) Ella me ha dicho que no sabe cuando salga lo que puede pasar, que a lo mejor cuando ella salga, Omar tiene otra pareja", reafirmaba.

¿Aparecerá Isaac Lobo en Honduras?

La posible relación entre Anabel Pantoja e Isaac Torres lleva dando mucho que hablar desde que saliera a la luz en 'Baila conmigo'. "¿Qué le puede alegrar más: que vaya Omar a verla o que vaya 'El Lobo'?", le preguntaba Alonso Caparrós al defensor. "Que vaya Omar, coño. (...) Lo de Lobo puede ser una distracción evidentemente, pero no es nada de sentimiento como puede tener con su pareja", respondía Solís.