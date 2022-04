La segunda gala de 'Supervivientes2022', que se celebró en Telecinco el 28 de abril de la mano de Jorge Javier Vázquez, abordó los conflictos entre los concursantes a lo largo de su primera semana en el reality. Entre ellos, se encontraba una dura discusión entre Kiko Matamoros y Rubén Sánchez, en la que se vio envuelto de forma indirecta la pareja del segundo, Enrique del Pozo, quien no dudó en responder a la alusión que hizo de él el colaborador de 'Sálvame'.

Kiko Matamoros y Rubén Sánchez discuten en 'Supervivientes 2022'

"Se nos tacha y no se nos deja seguir adelante", se quejaba Sánchez, sobre la homofobia en el ámbito del culturismo. "¿Qué dices, si has sido número uno del mundo un homosexual? ¿De qué cojones estás hablando?", protestaba Matamoros, iniciando una disputa con el barcelonés en la que cuestionó "¿cuáles son tus valores? ¿Ensuciar a la gente, a un colectivo?". "Grábame, que tengo el discurso fabricadito", lanzaba además el madrileño, cuando su compañero se retiró lejos del grupo. La tensión entre ambos prosiguió cuando Sánchez fue a desahogarse con compañeros de la otra playa, donde acusó a Matamoros de que "me quería desacreditar. Se pone a chillar y a faltar al respeto" y lo acusó de comentar de Desi Rodríguez "que llevas paquete", algo que el colaborador negó de forma tajante.

"Te aprovechaste de Carmina Ordóñez y de otros más para llegar a donde estás", acusó Sánchez, en medio de la discusión que se desató entre él y Matamoros. "Tú te has dado un golpe en un columpio o algo", replicó el aludido, de quien el barcelonés cuestionó si "tienes profesión". El madrileño contestó entonces que "como Enrique del Pozo, al estilo de tu novio", tras lo cual acusó a su compañero de ser "un puto frustrado, un fracasado": "te has creído que aquí habías descubierto petróleo y, cuando te han nominado, ves que te vas a la puta calle y te sigue sin conocer nadie". El encontronazo entre ambos terminó con Sánchez llorando ante Marta Peñate, lamentando que "me he sentido humillado en todo momento. No sabes cómo me siento. Un cero a la izquierda, me siento anulado. No me dejan participar en nada".

#SVGala2



El speech de Enrique del Pozo a Kiko Matamoros: pic.twitter.com/FJrJzlWVyq — Locura (@Locura__) April 28, 2022

"Quieres ser el Papa en todos los sitios"

"Por el profundo respeto que le tengo a Kiko, que lo conozco desde el colegio: que un deportista como es él, por amor o por sus valores, diga que es homosexual, es muy importante para que venga aquí y diga que es un frustrado", protestaba Del Pozo, en plató, tras la emisión de la disputa. El defensor de Sánchez también respondió de forma tajante al hecho de "que diga que yo soy un frustrado... mira, Kiko Matamoros: yo vengo de Italia de recibir el premio Pier Paolo Pasolini, que se da a los grandes del cine". "Yo no soy un frustrado, querido. Yo me dedico a trabajar y, muchas veces, a no tener la enfermedad que tienes tú, que quieres ser directamente el Papa en todos los sitios. Cuando dios inventó el mundo, le dijo a Matamoros: '¿cómo hay que hacer esto?'", concluyó Del Pozo, a quien Vázquez acusó de que "lo de Carmina se lo has chivado tú a tu novio", acusación que el aludido negó con un "te lo juro por mi madre".