Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

"Noticia muy importante de última hora. Alejandro Nieto, [...] tú vas a ser el próximo fantasma del pasado", informaba el presentador Ion Aramendi a Alejandro Nieto durante la gala de Supervivientes: Conexión Honduras del domingo 4 de junio. El exconcursante recibió la noticia emocionado: "Me parece estupendo. La verdad es que no me lo esperaba. Gané allí y ahora lo voy a vivir de otra manera. Lo voy a disfrutar".

El ganador de la edición de ' Supervivientes 2022 ' es uno de los comentaristas en las galas actuales de 'Conexión Honduras'. Sus compañeros en plató aplaudían entusiasmados la noticia. Algunos hasta dieron a conocer su envidia hacia el exconcursante. "y entrar en palapa y darle un superabrazo a mi hija", decíapara sorprender a Adara Molinero

Alejandro Nieto en 'Supervivientes 2022'

Vuelve la mecánica de los fantasmas

'Supervivientes' llevaba ya unos años sin utilizar el recurso de los fantasmas del pasado y ha vuelto a ser reincorporado en la presente edición. La mecánica consiste en llevar a la isla a exconcursantes de anteriores ediciones para que convivan durante unos días con los concursantes actuales.

Alexia Rivas y Ana María Aldón, que formaron parte del concurso en 2021 y 2020, respectivamente, han sido las primeras exconcursantes en volver a la isla como fantasmas del pasado en la edición de 2023. Muy probablemente, Alejandro Nieto siga sus pasos y aterrice en la isla durante la gala del jueves.