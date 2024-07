Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' alcanzó su segunda cita de 'Tierra de nadie' la noche del martes 2 de julio, con Bosco Blach, Olga Moreno y Jorge Pérez como nominados de la semana. Los tres se enfrentaron entonces a la ceremonia de salvación, la primera de Bosco, en la que el superviviente debutó con éxito al alzarse como primer salvado ante sus dos rivales, que enfrentaban su segunda nominación consecutiva.

Bosco, Olga y Jorge lanzan sus alegatos antes de la ceremonia de salvación de 'Supervivientes All Stars'

La cita arrancó mostrando unos porcentajes que dejaban clarísimo, frente al 26% y el 24% de sus otros dos compañeros. Sin ser conscientes de ello, los tres nominados procedieron a lanzar sus alegatos antes de conocer la decisión del público, empezando por Jorge. "Me gustaría continuar porque me ha costado adaptarme y", defendió el cántabro.

Al igual que Olga, el concursante confesó preferir la expulsión de Bosco al tener mayor afinidad entre ellos dos, dada su amistad previa al reality. "Me enfrento a estos titanes y es complicado, pero sigo teniendo esperanza. Me apetece demostrar lo que me ha costado demostrar al principio. Aquí hay tiempo para una misma, porque sé a lo que me enfrento cuando vuelva, y necesito tiempo para procesarlo", confesó por su parte la sevillana. Por su parte, Bosco bromeó con el hecho de que "me estoy poniendo en mi peso pluma de combate".

Un concursante imprescindible

"Aquí solo hay una marcha y es a tope. Hay que dar guerra a esta gente", añadía el concursante, quien remató su discurso con un rotundo "no me puedo ir y me niego a irme", antes de recibir el apoyo de la mayoría de sus compañeros. Concretamente, Sofía Suescun, Abraham García y Logan Sampedro apoyaron su continuidad en el concurso por su buen humor y sus grandes dotes de pesca, tan necesarios en el reality. "Ha sido mi gran descubrimiento. Es la persona con más alegría, humor, auténtico, limpio, natural... es imprescindible y ojalá lo salvéis", manifestó de hecho la primera.

En cuanto a Olga, la sevillana solo contó con Lola Mencía, mientras que Marta Peñate y Alejandro Nieto coincidieron al apostar por la salvación de Jorge. "He compartido más con él, me parece muy buena persona. Me serena, es muy apañado, está atento, te ayuda... quiero a gente como él aquí", declaró Nieto, algo con lo que coincidió su compañera al hablar del cántabro. Sin embargo, este no repitió como primer salvado, puesto que se sumó a Olga en el agua en la ceremonia de salvación, en la que Bosco también se vio arropado por los espectadores en su debut como nominado. "¡Boscolitos y gente que se ha unido a la causa, os dedico esto!", dedicó el salvado, antes de ponerse a cantar, pletórico.