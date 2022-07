La noche del jueves 14 de julio, Telecinco emitió una nueva gala de 'Supervivientes 2022', de la mano de Carlos Sobera, después de la baja de Jorge Javier Vázquez a causa de las secuelas del Covid-19. La cita, como cada semana, tuvo que despedir a uno de sus concursantes nominados, esta vez sin opción a poner rumbo a Playa Parásito tras la unificación. Un enfrentamiento en manos de la audiencia entre Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón y Ana Luque que se resolvió con la eliminación definitiva de la andaluza.

El primero en descubrir que su concurso aún no había terminado fue Nieto, quien se mostró muy agradecido con el público y dejaba en la palestra a Borbón y Luque. Minutos después, Sobera procedió a anunciar al segundo salvado de la noche, que resultó ser el madrileño, lo que implicaba que la andaluza debía abandonar la Palapa y, en consecuencia, el concurso, como nueva eliminada.

Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón y Ana Luque en la gala trece de 'Supervivientes 2022'

La concursante procedió entonces a abrazar a todos y cada uno de sus compañeros, antes de dedicarles unas palabras a cada uno, empezando por Anabel Pantoja, a quien le cantó por su cumpleaños. "Va a ser el ganador de esta edición, eres una puta máquina", declaró la andaluza a Nieto, mientras que a Borbón le recordó que "aunque te regañe, sabes que lo hago como una madre". Emocionada, Luque le agradeció a Nacho Palau que "estas dos semanas han sido muy bonitas, me has dado mucho cariño", mientras que a Marta Peñate le confesó que "me ha encantado conocerte y me llevo una amiga, creo".

"Ha sido muy grande"

"Espero tenerte fuera siempre", deseó Luque, hacia Lara Álvarez, agradecida por el cariño que la presentadora le había mostrado a lo largo de los casi tres meses de concurso. "Se nos va la alegría de 'Supervivientes'", manifestó Álvarez, abrazando a la llorosa expulsada, para quien Sobera también tuvo palabras bonitas. "Hemos aprendido a quererte todos mogollón. Eres una excelente persona, has sido una estupendísima concursante y si antes de entrar ya te queríamos mucho, ahora te queremos lo más, que lo sepas. Has sido muy grande", declaró el presentador, desatando aún más las lágrimas de la andaluza quien, antes de abandonar la Palapa, también mostró su agradecimiento al equipo del reality.