Programa relacionado
Supervivientes
2000 - Act
España
Realities
Popularidad: #0 de 0
- 222
- 9
Hace un par de semanas os hablábamos de Stavros Floros, un joven participante de la versión de 'Supervivientes' en Grecia. Nuestra preocupación estaba con él tras un accidente que tuvo lugar en teoría fuera del programa, pero que de igual manera había resultado en la cancelación del mismo. En ese apartado nada ha cambiado.
En el frente en el que sí hay novedades es sobre el estado de salud de Floros. Tras unos días tensos sin noticias de su parte, se ha comunicado con el mundo a través de sus redes sociales. Aquí es donde se ha grabado a sí mismo en la cama del hospital donde se encuentra y ha calmado las aguas sobre su estado físico con optimismo hacia el futuro, pero también preocupado por lo que vendría a continuación.
- Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
- '120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
- Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
- Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
- Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
- Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
Mejor, pero con cuidado
Donde se ha mostrado más optimista es en el mensaje que ha dejado en la descripción. "Aún queda un largo camino por recorrer, pero tenemos que centrarnos en lo positivo y no en lo negativo. Nunca hay que rendirse, y vosotros me ayudáis a apretar los dientes y seguir adelante", ha escrito en Instagram.
Los mensajes que le han dejado cientos de personas en Internet le ayudan a seguir adelante, asegura, y lee todos y cada uno de ellos.
El accidente
Durante su estancia en República Dominicana, localización donde se graba el programa 'Supervivientes' de Grecia, Stavros Floros se lanzó al agua para practicar pesca submarina en una zona transitada por turistas. Un accidente con el barco de gente ajena al programa dio como resultado que el joven fuera herido de gravedad en las piernas. En el hospital se le tuvo que amputar la pierna izquierda.
Skai TV, la cadena griega donde se retransmite el programa, decidió cancelar de inmediato la edición. Una investigación interna acerca de los hechos se abrió de inmediato, pero los productores aseguran que el incidente se dio fuera del contexto de las pruebas que 'Supervivientes' suele hacer.