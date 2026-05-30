Por Redacción |

Hace un par de semanas os hablábamos de Stavros Floros, un joven participante de la versión de 'Supervivientes' en Grecia. Nuestra preocupación estaba con él tras un accidente que tuvo lugar en teoría fuera del programa, pero que de igual manera había resultado en la cancelación del mismo. En ese apartado nada ha cambiado.

En el frente en el que sí hay novedades es sobre el estado de salud de Floros. Tras unos días tensos sin noticias de su parte, se ha comunicado con el mundo a través de sus redes sociales. Aquí es donde se ha grabado a sí mismo en la cama del hospital donde se encuentra y ha calmado las aguas sobre su estado físico con optimismo hacia el futuro, pero también preocupado por lo que vendría a continuación.

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Mejor, pero con cuidado

El mensaje que Floros ha querido dar a sus fans viene en dos partes: el vídeo y la descripción que ha escrito en él. En el primero muestra su lado más vulnerable, donde menciona que le queda al menos una operación muy importante para poder salvar su pie derecho. Con algo de humildad pide a la gente que "de nuevo" para que todo vaya bien. El joven perdió la pierna izquierda tras el accidente.

Donde se ha mostrado más optimista es en el mensaje que ha dejado en la descripción. "Aún queda un largo camino por recorrer, pero tenemos que centrarnos en lo positivo y no en lo negativo. Nunca hay que rendirse, y vosotros me ayudáis a apretar los dientes y seguir adelante", ha escrito en Instagram.

Los mensajes que le han dejado cientos de personas en Internet le ayudan a seguir adelante, asegura, y lee todos y cada uno de ellos.

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El accidente

Durante su estancia en República Dominicana, localización donde se graba el programa 'Supervivientes' de Grecia, Stavros Floros se lanzó al agua para practicar pesca submarina en una zona transitada por turistas. Un accidente con el barco de gente ajena al programa dio como resultado que el joven fuera herido de gravedad en las piernas. En el hospital se le tuvo que amputar la pierna izquierda.

Skai TV, la cadena griega donde se retransmite el programa, decidió cancelar de inmediato la edición. Una investigación interna acerca de los hechos se abrió de inmediato, pero los productores aseguran que el incidente se dio fuera del contexto de las pruebas que 'Supervivientes' suele hacer.