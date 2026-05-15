'Supervivientes' Grecia, suspendido tras la amputación de la pierna de un concursante

Por Redacción |

El programa 'Supervivientes' pasa por un momento complicado en Grecia. La cadena de televisión Skai TV se ha visto obligada a suspender temporalmente su emisión después de informar de que uno de sus participantes ha sufrido un grave accidente.

Este incidente ha provocado una hospitalización inmediata que, por desgracia, ha costado la amputación de la pierna izquierda de la persona afectada y un trauma severo de su tobillo derecho. La atención médica llegó de forma inmediata y el herido se encuentra actualmente hospitalizado, pero se encuentra estable y fuera de peligro, ya oficialmente en proceso de recuperación.

La programación habitual no se retomará hasta nuevo aviso, con una investigación pendiente sobre los sucesos alrededor del accidente.

'Supervivientes' en España continúa su emisión sin interrupciones

Submarinismo peligroso

El concursante, de nombre Stavros Floros, practicaba la pesca submarina en el momento del suceso. Según testimonios, "buceaba sin boya de señalización en una zona frecuentada por embarcaciones turísticas" justo antes de que una lancha le golpease.

"Según la información disponible hasta el momento, el accidente parece haberse producido cuando una embarcación turística hirió al concursante mientras practicaba pesca submarina fuera del marco de la competición del reality show", ha declarado un representante de Skai TV. "Hasta que se investiguen a fondo las causas del incidente, se suspende la emisión televisiva del programa."

Finalistas de 'Supervivientes 2018' centrados en la victoria en sus pruebas con protección contra accidentes

El caso de Grecia no afecta a 'Supervivientes' España, por ahora

El caso de Stavros Floros ha conmocionado la televisión griega al completo, pero en España la programación de 'Supervivientes' continuará como estaba planeada. Esta misma semana se ha emitido con numerosas sorpresas y una gran cantidad de nominaciones, haciendo temblar a todos los participantes que pensaban que tenían su futuro asegurado en el reallity.

No es de extrañar que no cambien los planes cuando es el programa líder de audiencia los jueves por la noche. Sus resultados suelen colocarlo como la opción por preferencia de muchos españoles, y el programa en Grecia pilla algo lejos como para afectar directamente a España. Aun así, puede haber repercusiones en la percepción global alrededor de la marca 'Supervivientes'.