Por Redacción |

La nueva gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' comenzó con un avance marcado todavía por la traición de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo a Claudia Chacón , que seguía recriminándole su decisión con el tridente dorado. La convivencia tampoco parecía mejorar con el reparto de tareas impuesto por Claudia, un privilegio que no salió como esperaba y que terminó provocando nuevos encontronazos en la playa.

Además, la audiencia estaba pendiente de conocer si Ivonne Reyes podría continuar en la aventura tras su aparatosa caída o si, por prescripción médica, tendría que abandonar definitivamente el concurso. Sus compañeros la tuvieron muy presente durante la noche y le mandaron mensajes de ánimo, deseando que pudiera volver cuanto antes a la convivencia.

La gala también tenía que resolver una nueva expulsión entre José Manuel Soto , Borja Silva y Darío Linero , aunque antes llegó el juego de recompensa. Los supervivientes competían por una bandeja llena de tortitas con chocolate, pero solo el equipo ganador podría disfrutarlas.

Los concursantes quedaron divididos en dos grupos: el, formado por Alba Paul , y el, compuesto por. El primer equipo en participar fue el verde, que consiguió completar el juego antes de conocer una de las noticias clave de la noche:

Soto consiguió salvarse de la expulsión desde la plataforma y dejó el duelo definitivo entre Borja y Darío.

Después llegó el turno del equipo rojo. La diferencia entre ambos grupos fue mínima, apenas cuatro segundos, pero finalmente fueron Alba, Darío, Borja y Claudia quienes ganaron la recompensa. Los cuatro pudieron disfrutar de las tortitas durante 90 segundos, en uno de los pocos momentos de alivio de una gala que arrancaba cargada de tensión.

El equipo rojo ganó la prueba de recompensa por solo cuatro segundos y disfrutó de las tortitas con chocolate

Ivonne abandona la aventura tras romperse la pierna

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegó con la conexión desde plató con Ivonne, donde se conoció finalmente la decisión médica sobre su continuidad en 'Supervivientes'. La concursante confirmó que se había roto la pierna tras la aparatosa caída sufrida en la prueba anterior.

Más tarde, Jorge Javier Vázquez leyó el parte médico, en el que se explicaba que, tras realizarle las pruebas pertinentes, el grado de la lesión obligaba a su traslado a España para completar allí su recuperación. La noticia dejó a Ivonne completamente rota y también emocionó a varios compañeros en plató, entre ellos Almudena y Nagore.

Después, Ivonne pudo hablar con sus compañeros desde Honduras. Les explicó lo ocurrido y les comunicó que los servicios médicos habían decidido que debía abandonar la aventura porque tendría que ser operada. La noticia cayó como un jarro de agua fría en el grupo, que no pudo evitar emocionarse al escucharla.

María Lamela le dedicó unas palabras de despedida en nombre del programa: "Hemos conocido a una mujer excepcional, con una fuerza descomunal por todo lo que has vivido y por todo lo que has superado". La presentadora destacó su actitud durante los 85 días de concurso y la definió como una auténtica guerrera, siempre con una sonrisa y una luz que había acompañado a sus compañeros durante toda la experiencia.

Darío es expulsado tras una emotiva despedida con Borja

Después llegó el momento de resolver la expulsión entre Borja y Darío. Jorge Javier Vázquez recordó que ambos habían llegado a la aventura en una situación muy delicada: Darío como expareja de Almudena y Borja como su actual novio. Sin embargo, con el paso de los días, la convivencia había transformado esa enemistad inicial en una amistad inesperada.

El presentador confirmó que la votación había estado muy ajustada antes de dar paso a las palabras de los dos nominados. Darío habló del destino y de cómo ambos habían llegado juntos a la experiencia, habían compartido prueba esa misma noche e incluso habían comido tortitas en equipo.

Borja fue el primero en dedicarle unas palabras a su compañero. El concursante aseguró sentirse muy orgulloso de haber conocido al verdadero Darío, más allá de la imagen con la que llegó al reality. "Tiene un corazón que no le cabe en el pecho", afirmó, defendiendo que, aunque pudo equivocarse en el pasado, es una persona digna de conocer y con la que se alegra de haber compartido la aventura.

Darío también quiso responderle con cariño. Reconoció que todo lo bueno que se había dicho de Borja lo había podido comprobar dentro del concurso y destacó su fuerza mental. Además, recordó que estuvo a su lado cuando Borja quiso abandonar la experiencia: "Si te quedas, la cabeza alta y vas a llegar a la final. Te quiero ver en la final".

Desde plató, Almudena también intervino para dirigirse a ambos. Primero le dedicó unas palabras a Borja, al que dijo sentirse muy orgullosa de todo lo que había conseguido y de la persona que es. El concursante terminó rompiéndose en el suelo al escucharla.

Después, Almudena habló directamente a Darío y reconoció lo mucho que había cambiado su relación dentro del programa. "Quién nos lo iba a decir, entramos matándonos y a día de hoy te veo un campeón", le dijo. También aseguró sentirse agradecida por cómo la había tratado durante la experiencia y orgullosa de haber compartido once años de su vida con él: "Para mí eres familia y me alegro un montón de que la gente conozca al Darío que yo conocí".

Borja y Darío se despidieron entre lágrimas tras convertir su enemistad inicial en una de las amistades más inesperadas

Finalmente, Jorge Javier comunicó la decisión de la audiencia: Darío era el expulsado de la noche, poniendo fin a una aventura marcada por su evolución personal y por una de las reconciliaciones más inesperadas de la edición.

Alvar gana el liderazgo y nomina directamente a Claudia

Antes de las nominaciones, Jorge Javier Vázquez anunció que el próximo domingo habría una expulsión sorpresa con Sandra Barneda, y que uno de los nominados de la noche tendría que abandonar la aventura. Después, Darío se enfrentó a su reflejo tras ser expulsado y se mostró muy sorprendido por su cambio físico, sin poder dejar de mirarse en el espejo.

Darío se convirtió en el expulsado de la noche tras una ajustada votación frente a Borja

Pero antes de conocer su última nominación, llegó la prueba de líder. Aratz consiguió imponerse al resto de sus compañeros y se convirtió en el nuevo líder de Playa Conquista, un poder clave de cara a la lista final de nominados.

Aratz se convirtió en el nuevo líder de Playa Conquista y utilizó su nominación directa para mandar a Claudia a la palestra

Después, Poseidón otorgó a Darío un último privilegio antes de marcharse: nominar a uno de sus compañeros, salvo a Aratz. El expulsado decidió dar su punto a Alvar, justificando que le habían decepcionado sus actitudes durante los últimos días.

A partir de ahí continuaron las nominaciones del grupo. Alba nominó a Borja por estrategia, mientras que Soto también le dio su voto al considerar que no saldría nominado y recordar que Borja ya le había nominado varias veces. Claudia repitió la misma estrategia y también votó a Borja.

Borja, por su parte, nominó a Alvar, al que dijo haber visto de una forma muy distinta a la que esperaba. Aseguró que pensaba que era una persona más sincera y que su comportamiento le había sorprendido para mal. Maica también votó a Alvar, explicando que no le estaba gustando su manera de actuar. El último en nominar fue el propio Alvar, que eligió a Maica.

Alvar, Borja y Claudia quedaron nominados al final de la gala, con una expulsión sorpresa prevista para el domingo.

Finalmente, Jorge Javier anunció que los nominados del grupo eran Alvar y Borja. Solo faltaba la nominación directa del líder, y Alvar decidió mandar a Claudia a la palestra, una decisión que a ella no le sorprendió en absoluto. Así terminó la gala, con Alvar, Borja y Claudia nominados y con la amenaza de una expulsión sorpresa el domingo.