Por Beatriz Prieto |

Dos días después de que Ion Aramendi anunciara la "expulsión" de Manuel Cortés por motivos de salud, 'Supervivientes: Tierra de nadie' conectó en directo con el sevillano, en la gala del martes 30 de mayo, para conocer cómo se encontraba. Fue entonces cuando se pudo ver al exconcursante en un hospital, en lugar de la cabaña en la que había estado durante su aislamiento, cuando aún era parte del reality.

Manuel Cortés recuerda el momento en el que se vio en el espejo en 'Supervivientes'

, desveló Carlos Sobera , dando así paso a la conexión en directo con el superviviente, postrado en una cama, aunque "mejor". "Estoy bien. Me emociona mucho ver los vídeos, peroy, como tú dices, con alegría", declaró el sevillano, algo resignado, antes de señalar que

"Mi sueño de ser un superviviente nato siempre lo he tenido. Cuando me veáis en persona, que espero que sea lo más pronto posible, seguramente entenderéis muchas cosas", añadió Cortés, con la esperanza de "disfrutar de todo lo que están disfrutando los compañeros ahí". Asimismo, el sevillano reconoció que "ahora mismo se me queda un sabor agridulce viéndolo desde aquí". "Es que es una faena marcharse así de un concurso y, sobre todo, después de haberlo hecho tan bien. Pero claro, lo que realmente importa es la salud, que te recuperes", recalcó Sobera.

"Ahora, recupérate"

El presentador aseguró a Cortés que "nadie va a poner en duda tu concurso, porque has hecho una participación absolutamente maravillosa". "Muchas gracias. Lo que sí que te digo es que lo que diga la gente no me importa. Siempre he tenido la misma ilusión de estar en este concurso, de luchar día a día", respondió el sevillano, momento en el que el programa emitió el momento en el que había descubierto ante un espejo su radical cambio de imagen, al igual que su reencuentro con la ducha.

"Tengo muchas ganas de veros, de disfrutar la segunda parte, que es la que me ha tocado, y de estar en plató", transmitió el exconcursante, ante lo que Sobera declaró que "tenemos enormes ganas de encontrarte recuperadito, de abrazarte". "Ya te contaremos en vivo y en directo lo bien que lo has hecho y lo buena que nos ha parecido tu participación. Ahora, recupérate y nos vemos enseguidita, no lo dudes. Un beso muy fuerte y mucho ánimo", se despidió el presentador.