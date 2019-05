Jorge Javier y Dakota liman asperezas tras su sonado encontronazo en 'Supervivientes': "No quise herirte"

En la gala de 'Supervivientes' del 16 de mayo, Jorge Javier Vázquez y Dakota protagonizaron un sonado encontronazo durante las nominaciones, en el que el presentador llegó a hacer referencia al paso de la concursante por 'Hermano mayor'. Unas palabras que no gustaron ni a la superviviente ni a la audiencia, que no dudó en criticar las palabras de Jorge Javier a través de las redes sociales, y por las que el presentador decidió disculparse públicamente.

Jorge Javier y Dakota en 'Supervivientes'

Durante el traslado de los concursante hacia la prueba de localización, Dakota manifestó sus intenciones de disculparse con el presentador a raíz de su comportamiento en la gala del 16 de mayo. Un momento en el que Jorge Javier decidió interrumpirla para asegurarle que "hablarían después", algo que cumplió en cuanto los supervivientes se reunieron con Lara Álvarez. Antes de que comenzara la prueba, el presentador dedicó unas palabras a Dakota, en las que reconoció que "tuvieron un desencuentro importante".

"Después de reflexionar, no era el tono ni el momento y quiero pedirte disculpas, si en algún momento te hizo daño la frase que yo pronuncié", declaró Jorge Javier, después de señalar que "había intentado poner una nota de humor y no había salido como esperaba". "En ningún momento te quise herir", reconoció el presentador, quien subrayó que participar en 'Hermano mayor' "no tenía nada vergonzoso ni criticable". "Me parece de crecimiento personal y así lo has demostrado", alabó el catalán.

"No volverá a suceder"

"Quiero que estés muy tranquila, no va a volver a suceder. Bastante mal lo pasáis ya", prosiguió el presentador, quien señaló que su relación con Dakota "no había cambiado en absoluto". "No quiero que esto te desequilibre en nada el concurso", declaró Jorge Javier, tras lo que Dakota se mostró agradecida y pidió "disculpas por sus formas". "Lo único bueno que saco de esto es que uno se equivoca cuando está vivo. Y siempre que sigamos vivos nos seguiremos equivocando. Lo importante es hablar", reconoció el barcelonés, quien tuvo ocasión de disculparse también con Francisco, padre de Dakota, que se mostró agradecido por el gesto.